Donald Trump, batjocorit în publicațiile lui Rupert Murdoch. Mogulul i-a spus că nu-l susține pentru o nouă candidatură la Casa Albă

Mogulul media Rupert Murdoch l-ar fi avertizat pe Donald Trump că publicațiile sale nu-l vor susține într-o eventuală încercare de a reveni la Casa Albă, scrie The Guardian. De altfel, felul în care este prezentat Trump în publicațiile lui Murdoch arată destul de clar că nu se mai bucură de sprijinul miliardarului australian. În schimb, noul favorit al lui Murdoch pare să fie Ron DeSantis, tânărul guvernator al statului Florida, care se bucură de o atenție pozitivă în media patronată de magnat.

După evoluția dezamăgitoare a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, în special a candidaților susținuți de Donald Trump, imperiul media al lui Rupert Murdoch pare să arate că vrea să se distanțeze clar de reputația șifonată a fostului președinte, potrivit The Guardian.

Săptămâna trecută, redacțiile influentului imperiu media - postul tv de dreapta Fox News, publicația-fanion The Wall Street Journal, cotidianul The New York Post - l-au descris pe Trump ca pe un pierzător (loser - engl.) și l-au făcut responsabil că i-a dus pe republicani „dintr-un fiasco politic în altul”.

The New York Post l-a portretizat pe Donald Trump ca „Trumpty Dumpty”, derivat printr-un joc de cuvinte din celebrul personaj din folclorul englezesc, Humpty Dumpty, un ou stângaci și împiedicat.

„Am fost deschiși cu Donald. Au existat discuții între ei în care Rupert i-a spus clar lui Donald că nu mai putem susține o nouă candidatură pentru Casa Albă”, a declarat o sursă din conducerea conglomeratului media News Corp pentru Guardian.

Donald Trump, care este așteptat să-și anunțe în această noapte intenția de a candida din nou la președinție în 2024, l-a acuzat pe Murdoch că îl sprijină „total” pe Ron DeSantis, pe care el îl descrie drept un „guvernator republican obișnuit” și l-a poreclit în batjocură „Ron DeSanctimonious” (Ron Fățarnicul).

Potrivit The Guardian, Lachlan Murdoch, fiul cel mare al lui Rupert și copreședinte News Corp, i-ar fi spus lui DeSantis că grupul media îl va susține dacă va candida la viitoarele alegeri.

Ron DeSantis „este văzut de organizația media ca o versiune mai igienică a lui Donald”, a mai spus sursa citată de The Guardian.

Ron DeSantis, care a fost numit „DeFuture” de New York Post și „noul lider al Partidului Republican” într-un editorial publicat de Fox News, nu a declarat încă dacă intenționează să candideze sau nu la alegerile din 2024.

