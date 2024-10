Donald Trump i-a acordat un interviu de trei ore celui mai în vogă realizator de podcasturi din SUA, Joe Rogan. Emisiunea a fost publicată vineri, iar candidatul republican la funcția de președinte al Statelor Unite a abordat teme largi, de la cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în primul său mandat la ce i-a spus dictatorului nord-coreean Kim Jong Un și ce crede despre viața extraterestră.

BBC News a publicat o sinteză în șapte puncte a interviului și amintește că, în urmă cu doi ani, Joe Rogan, cel mai urmărit realizator de podcasturi din SUA, l-a descris pe Trump drept „o amenințare existențială la adresa democrației” și a refuzat să îl primească în emisiunea sa. Cei doi păreau prietenoși vineri, când au discutat despre interesul lor comun pentru Ultimate Fighting Championship (ce mai mare companie de arte marțiale. mixte din lume, n.r.) și despre prieteni comuni precum Elon Musk.

Campania republicanului speră că interviul îi va consolida influența în rândul alegătorilor de sex masculin, care constituie nucleul ascultătorilor podcastului Joe Rogan Experience, care are 14,5 milioane de urmăritori pe Spotify și 17,5 milioane de abonați pe YouTube.

Trump a făcut un ocol important pentru a-l vizita pe Rogan în Austin, Texas, ceea ce l-a făcut să apară cu aproape trei ore întârziere la un miting în Traverse City, Michigan, un stat crucial în care atât el, cât și adversara sa democrată, Kamala Harris, au făcut o campanie intensă.

Trump despre „cea mai mare greșeală” a sa

Donald Trump i-a spus lui Rogan că „cea mai mare greșeală” a președinției sale din 2017-21 a fost că „am ales câteva persoane pe care nu ar fi trebuit să le aleg”.

„Neoconservatori sau oameni răi sau oameni neloiali”, i-a spus el lui Rogan, referindu-se la neoconservatori, responsabili politici care susțin o politică externă intervenționistă a SUA.

„Un tip precum Kelly, care era un bătăuș, dar o persoană slabă”, a adăugat Trump, menționându-l pe fostul său șef de cabinet de la Casa Albă, John Kelly, care a declarat în această săptămână pentru New York Times că, în opinia sa, fostul său șef aretendințe „fasciste”.

Trump l-a descris, de asemenea, pe fostul său consilier american pe probleme de securitate națională John Bolton drept „un idiot”, dar util uneori.

„A fost bun într-un anumit fel”, a spus Trump. „Este un nebun”. „Și de fiecare dată când am avut de-a face cu o țară, când au văzut acest nebun stând în spatele meu, au spus: «Oh, omule, Trump va intra în război cu noi». El a fost cu Bush când au mers prostește în Orientul Mijlociu”.

Ce i-a spus lui Kim Jong Un

Donald Trump a declarat că a ajuns să îl cunoască pe liderul nord-coreean Kim Jong-un „foarte bine”, în ciuda unor „înțepături nucleare” între cei doi, când Trump a spus că i-a spus: „Micuțule om cu rachete, vei arde în iad”.

„Până când am terminat, nu am avut nicio problemă cu Coreea de Nord”, a spus Trump.

Trump a spus că l-a îndemnat pe Kim să nu își mai construiască stocul „substanțial” de arme.

„I-am spus: «Faci vreodată altceva? De ce nu te duci să o iei mai ușor? Du-te la plajă, relaxează-te»”.

„Am spus: «Întotdeauna construiești nucleare, nu trebuie să o faci. Relaxează-te!» Am spus: «Hai să construim niște apartamente pe țărmul vostru»”.

Trump a mai susținut că Rusia nu ar fi invadat niciodată Ucraina dacă el ar fi fost președinte.

„I-am spus: «Vladimir, nu vei intra»”, i-a spus el lui Rogan, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. „Obișnuiam să vorbesc cu el tot timpul”.

„Nu vă pot spune ce i-am spus, pentru că cred că ar fi nepotrivit, dar într-o zi vă va spune, dar el nu ar fi intrat niciodată (în Ucraina, n.r.).”

Candidatul republican la Casa Albă a spus că Putin a invadat Ucraina pentru că „în primul rând, nu-l respectă deloc pe Biden”. Casa Albă l-a acuzat anterior pe Trump că este prea prietenos cu autocrații străini.

Cu privire la alegerile din 2020 - „Am pierdut cu..., cum ar fi, nu am pierdut de fapt”

Întrebat de dovezi pentru a-și susține afirmațiile repetate că prezidențialele din 2020 i-au fost furate, Trump i-a spus lui Rogan: „O vom face altă dată”

„Aș aduce documente pe care nu le-ați crede, atât de multe documente diferite. Acele alegeri au fost atât de fraudate, au fost cele mai fraudate”.

Joe Rogan l-a presat pe republican să ofere dovezi pentru afirmațiile sale.

Trump a susținut că au existat nereguli cu buletinele de vot din Wisconsin și că democratii „s-au folosit Covid pentru a trișa”.

„Aveți de gând să prezentați aceste [dovezi] vreodată?”, l-a întrebat Rogan.

„Uh...”, a spus Trump înainte de schimba subiectul rapid pentru a vorbi despre cum 51 de foști agenți de informații aliniați cu Joe Biden au sugerat în mod fals că poveștile despre laptopul fiului său Hunter Biden erau dezinformări rusești.

„Am pierdut prin, cum ar fi, nu am pierdut de fapt”, a spus Trump, corectându-se rapid.

Kamala Harris și un „IQ foarte scăzut”

Donald Trump și-a atacat adversarii politici și și-a lăudat aliații, dintre care mulți sunt susceptibili să atragă fanii lui podcasterului Joe Rogan.

Trump a spus că Elon Musk, care a apărut în trecut la aceeași emisiune, este „cel mai grozav tip”.

Trump l-a lăudat, de asemenea, pe Robert F Kennedy Jr, fostul candidat independent la președinție care a renunțat la candidatură în august și care îl susține acum pe Trump. Kennedy are o prietenie strânsă cu Rogan.

Trump și-a atacat, de asemenea, rivalii.

El a numit-o pe contracandidata sa, vicepreședinta Kamala Harris, „o persoană cu un IQ foarte scăzut” și l-a descris pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, drept „unul dintre cei mai răi guvernatori din lume”.

Despre viața extraterestră

Trump a spus că nu a exclus posibilitatea existenței vieții în spațiu. „Nu există niciun motiv să nu credem că pe Marte și pe toate aceste planete nu există viață”, a spus el, referindu-se la discuțiile pe care le-a avut cu piloții de avioane care au văzut lucruri „foarte ciudate” pe cer.

„Ei bine, Marte - am avut sonde acolo, și rovere, și nu cred că există viață acolo”, a spus Joe Rogan.

„Poate că este viață despre care nu știm”, a spus Trump.

Despre emisiunea sa, „Ucenicul”

Donald Trump a declarat că unele figuri de rang înalt de la NBC au încercat să-l convingă să nu candideze la președinție pentru a-și păstra emisiunea „Ucenicul” (The Apprentice, în original) pe post.

„Au vrut ca eu să rămân”, a spus el. „Toți oamenii de top au venit să mă vadă, să încerce să mă convingă să renunț, pentru că voiau să prelungească emisiunea”.

Trump a apărut în 14 sezoane ale emisiunii „Ucenicul” din 2004, dar NBC a tăiat legăturile cu el după ce și-a lansat candidatura la președinție în 2015, invocând comentariile „derogatorii” despre imigranți ale republicanului.

Sănătatea sa este „incredibilă”

Donald Trump a fost presat de democrați să facă public dosarul său medical, după ce Harris le-a publicat pe ale sale la începutul acestei luni și care au concluzionat că vicepreședinta este într-o „sănătate excelentă” și aptă pentru președinție.

Echipa lui Trump a declarat la acea vreme că medicul său l-a descris ca fiind într-o „sănătate perfectă și excelentă”, fără a face public vreun document.

Donald Trump nu a abordat direct subiectul în podcastul de vineri, dar el i-a spus lui Rogan că, în timpul unui examen fizic, pentru care nu a dat o dată, medicii i-au descris capacitatea de a alerga pe o bandă de alergare inclinată ca fiind „incredibilă”.

„Nu am fost niciodată unul care să poată să alerge pe o bandă de alergare. Când am trecut un examen fizic, m-au rugat să alerg pe o bandă de alergare și apoi au făcut-o din ce în ce mai abruptă și mai abruptă și medicii au spus, a fost la [spitalul] Walter Reed, au spus: «Este incredibil!» Vă spun, am simțit că aș fi putut merge toată ziua”.

El a spus că benzile de alergare sunt „foarte plictisitoare”, așa că preferă să rămână sănătos jucând golf.

