Donald Trump se laudă că atrage un public mai numeros chiar decât Elvis Presley „și eu nu am chitară”

Donald Trump s-a lăudat miercuri că este „mai mare decât Elvis” și atrage mulțimi mai mari la evenimentele sale decât starul rock and roll, în ciuda a ceea ce el sugerează că este un dezavantaj major: faptul că nu are o chitară, scrie The Independent.

Fostul președinte a revenit miercuri în campania electorală și a participat la un eveniment în Uniondale, Long Island, prima sa apariție publică de la cel de-al doilea presupus atentat la viața sa, comis duminică în stațiunea sa de golf din West Palm Beach.

După ce a declarat mulțimii că Dumnezeu i-a cruțat viața „nu o dată, ci de două ori”, Trump a revenit la discursul său obișnuit, începând să se laude și să umfle în mod exagerat dimensiunea mulțimilor care se adună la mitingurile sale de campanie.

„O sun pe soția mea [Melania Trump] și îi spun: «Iubito, cine poate atrage mulțimi... nimeni nu poate atrage mulțimi ca mine, nici pe departe»”, le-a spus el susținătorilor de la Nassau Veterans Memorial Coliseum. Trump a continuat și și-a comparat propria faimă și atracție exercitată asupra maselor cu cea a idolului său Elvis Presley.

„Sunt cel mai mare din toate timpurile”, a spus el. „Poate chiar mai mare decât Elvis”, a spus el, subliniind un lucru despre care susține că îl avantajează: „Elvis avea o chitară, eu nu am o chitară. Nu am privilegiul de a avea o chitară”.

Deși sala de evenimente din New York are mai puțin de 16.000 de locuri, poliția a estimat că cel puțin 50.000 de persoane au venit la miting, potrivit postului local de știri PIX 11 din New York - marcând unul dintre cele mai mari mitinguri ale lui Trump din campania sa de realegere.

Pe de altă parte, Elvis a atras 60.500 de oameni la un concert în Pontiac, Michigan, în decembrie 1965.

Trump a devenit din ce în ce mai obsedat de mărimea mulțimilor la mitingurile sale de campanie. Luna trecută, fostul președinte a declarat în mod fals că prezența la mitingul său din 6 ianuarie 2021 - înainte de atacul asupra Capitoliului - a rivalizat cu dimensiunea mulțimii pe care Martin Luther King Jr. a atras-o pentru a urmări discursul său „Am un vis” în august 1963.

Vicepreședinta Kamala Harris a profitat de obsesia lui Trump în timpul dezbaterii prezidențiale, provocându-l să răspundă la afirmația ei că susținătorii lui părăsesc mitingurile mai devreme din cauza „epuizării și plictiselii”. „Oamenii nu pleacă de la mitingurile mele”, a replicat Trump. „Avem cele mai mari mitinguri, cele mai incredibile mitinguri din istoria politicii”.

Fostul președinte este de mult timp un fan al lui Elvis. Trump l-a onorat postum pe artist la prima sa ceremonie de acordare a Medaliei Libertății în calitate de președinte, în noiembrie 2018.

„Mulțimile au fost extaziate de spectacolele electrice ale lui Elvis și... de legătura de nezdruncinat cu fanii săi”, a declarat Trump la acea vreme.

Foto Instagram / Donald Trump

La începutul acestui an, candidatul republican la președinție chiar s-a comparat în ceea ce privește cu artistul - în ciuda faptului că Elvis a fost catalogat drept unul dintre cei mai sexy artiști din toate timpurile și a câștigat porecla „Elvis Pelvis”.

„De atât de mulți ani, oamenii spun că eu și Elvis arătăm la fel”, a declarat Trump pe Instagram la începutul acestui an, postând o fotografie în care apare alături de muzician.

Editor : B.E.