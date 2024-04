Două treimi din juraţii audiaţi în procesul lui Donald Trump s-au declarat incapabili să îl judece în mod corect și au fost excluși

Aproape două treimi din cei aproape 100 de cetățeni din Manhattan selectați într-un prim grup de potenţiali juraţi în procesul lui Donald Trump s-au declarat incapabili să îl judece în mod corect şi au fost imediat excluşi. Tribunalul trebuie să selecteze 12 juraţi şi şase supleanţi pentru procesul care ar trebui să dureze până la sfârşitul lunii mai, proces pe care Donald Trump îl consideră o „vânătoare de vrăjitoare”, care îl împiedică să-și organizeze campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Din cei 96 de potențiali juraţi convocaţi luni, 50 au ridicat mâna pentru a se declara incapabili să fie imparţiali, iar alţi 10 din alte motive, nespecificate, scrie News.ro, preluând AFP.

Contrar practicii, din motive logistice, judecătorul Juan Merchan a anunţat la 8 aprilie că potenţialii juraţi care s-au declarat incapabili să asiste la întregul proces sau să fie imparţiali vor fi excluşi fără a fi nevoiţi să ofere vreo justificare.

Cei rămaşi - în jur de 30 - a trebuit să răspundă la o serie de întrebări generice despre cartierul lor, despre situaţia lor profesională şi familială şi despre nivelul de educaţie, precum şi la întrebări mai specifice, cum ar fi: „Aţi participat vreodată la un miting de campanie al lui Donald Trump?” sau, dimpotrivă, „la un miting organizat de o mişcare sau o organizaţie anti-Trump?”.

De asemenea, ei trebuie să precizeze cum îşi obţin informaţiile, dacă au o opinie despre modul în care Donald Trump este tratat în această chestiune sau despre impactul asupra statutului său de candidat la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Sute de locuitori din Manhattan, selectaţi prin tragere la sorţi, au primit luni o citaţie pentru a se prezenta în faţa instanţei.

Scopul este de a selecta 12 juraţi şi şase supleanţi pentru procesul care ar trebui să dureze până la sfârşitul lunii mai.

Trump se plânge că nu poate asista la festivitatea de absolvire a liceului a fiului său Barron

Unul dintre potenţialii juraţi a fost recuzat din cauza nunţii fiului său, programată în iunie. „Cred că ar trebui să terminăm până atunci, dar nu pot promite asta”, i-a spus judecătorul Juan Merchan bărbatului, felicitându-l pentru eveniment.

În schimb, Donald Trump s-a plâns, luni, că nu va putea participa la absolvirea liceului de către fiul său din cauza procesului, relatează CNN.

Judecătorul a declarat că nu se va pronunţa încă asupra cererii lui Trump de a lipsi de la proces în 17 mai pentru a putea participa la absolvirea liceului de către fiul său cel mic, Barron. „Depinde cu adevărat dacă suntem în timp şi în ce etapă ne aflăm în proces”, a declarat judecătorul Juan Merchan.

Donald Trump a fost acuzat anul trecut de 34 de capete de acuzare pentru falsificare a documentelor fiscale în legătură cu presupusul său rol într-o schemă de tăinuire a banilor plătiţi înainte de alegerile din 2016 unei vedete porno pentru a păstra tăcerea în legătură cu o relaţie sexuală pe care aceasta pretinde că ar fi avut-o. Trump a pledat nevinovat.

Omul de afaceri este urmărit penal pentru plăţi menite să cumpere tăcerea fostei actriţe de filme pentru adulţi Stormy Daniels cu câteva zile înainte de alegerile din 2016, pe care le-a câştigat la limită în faţa candidatei democrate Hillary Clinton.

Din cauza procesului său penal de la New York - primul din istoria SUA intentat împotriva unui fost preşedinte - prezumtivul candidat republican la preşedinţie va trebui să stea în sala de judecată din Manhattan în calitate de acuzat patru zile pe săptămână, ceea ce îi limitează posibilitatea de a-şi face campanie electorală.

Trump susţine că are o „reală problemă” cu judecătorul

Fostul preşedinte Donald Trump s-a revoltat împotriva procesului penal de la New York, atât înainte, cât şi la încheierea primei zile de selecţie a juraţilor, la care a fost obligat să participe.

El a afirmat luni că are „o problemă reală” cu judecătorul la procesul său din New York, denunţând întreaga afacere drept o „farsă” și „vânătoare de vrăjitoare”, plângându-se că nu poate face campanie aşa cum doreşte, notează AFP.

„Nu vom avea dreptul la un proces echitabil, este foarte, foarte trist”, a spus presei Donald Trump, al cărui prim proces penal s-a deschis luni, un eveniment istoric pentru un fost şef de stat american. „Avem o problemă reală cu acest judecător”, a insistat el.

Candidatul Partidului Republican la alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie s-a plâns că nu îşi poate organiza campania aşa cum doreşte.

„Că nu sunt în Georgia sau Florida sau Carolina de Nord să fac campanie aşa cum ar trebui, este perfect pentru democraţii stângii radicale. Este exact ceea ce vor ei. Aceasta este o ingerinţă electorală. Asta-i tot”, a adăugat el.

Ce s-a întâmplat în prima zi

CNN prezintă principalele concluzii din prima zi a procesului legat de dosarul cunoscut şi sub numele de Stormy Daniels, unul dintre cele patru pe care le are fostul preşedinte.

Dificultatea alegerii unui juriu: Judecătorul Juan Merchan a adus 96 de newyorkezi ca potenţiali juraţi. Mai mult de jumătate au fost excluşi rapid, deoarece au spus că nu cred că ar putea fi corecţi şi imparţiali. Dintre cei nouă potenţiali juraţi care au fost interogaţi, niciunul nu a spus că a citit vreo carte scrisă de Trump sau de Michael Cohen. Şi niciunul nu a spus că a lucrat sau s-a oferit voluntar pentru Trump.

Apărarea vrea să încetinească lucrurile: Surse au declarat pentru CNN că probabil vor exista multe obiecţii şi intervenţii secundare în timpul procesului, deoarece apărarea este complet concentrată pe păstrarea fiecărei probleme pentru apel. Aceste tactici se încadrează în strategia juridică mai amplă a lui Trump, care a inclus luni de apeluri pentru a întârzia începerea procesului. Apărarea speră acum ca procedurile legale, care ar trebui să dureze între şase şi opt săptămâni, să se desfăşoare într-un ritm lent, având în vedere că mai sunt doar câteva luni până la alegerile din 2024.

Trump, acuzat că a încălcat ordinul de interdicţie: Procurorii i-au cerut judecătorului Juan Merchan să îl sancţioneze pe Trump şi să îl amendeze pentru încălcarea ordinului de tăcere care îi interzice să vorbească despre martorii din dosar, despre biroul procurorului sau despre personalul instanţei. Merchan a programat pentru marţea viitoare o audiere cu privire la moţiunea procurorului districtual.

Caseta „Access Hollywood” nu poate fi difuzată, dar actriţa poate depune mărturie: Judecătorul Juan Merchan a fost de partea procurorilor, permiţându-i lui Karen McDougal, o actriţă şi model care a afirmat că a avut şi ea o aventură cu Trump, să depună mărturie. De asemenea, procurorii pot introduce ca probe articolele din National Enquirer, care îi blamează pe adversarii lui Trump. Trump a negat relaţia.

Între timp, o victorie cheie pentru Trump a fost decizia lui Merchan, care a decis că ruşinoasa casetă „Access Hollywood” nu poate fi difuzată în instanţă, spunând că este dăunătoare. De asemenea, procurorii nu vor avea voie să aducă în discuţie alte acuzaţii de agresiune sexuală împotriva lui Trump care au apărut după ce „caseta Access Hollywood” a fost făcută publică în octombrie 2016.

Trump a părut să adoarmă în timpul unor momente ale procesului, susţine Maggie Haberman de la The New York Times, care s-a aflat în sala de judecată. La un moment dat, maxilarul său părea să cadă pe piept şi nu părea să fie atent la un bilet pe care i l-a transmis avocatul său, a declarat corespondentul politic principal al New York Times.

„Părea să fi adormit. În repetate rânduri, capul îi cădea în jos”, a declarat aceasta pentru CNN.

Momentul s-a petrecut înainte ca selecţia juriului să înceapă în cursul după-amiezii. Potrivit jurnaliştilor din sala de judecată, Trump s-a aplecat pe spate în scaun, cu braţele încrucişate şi ochii păreau să fie închişi timp de câteva minute la rând.

Acţiunile Trump Media au scăzut luni cu peste 15%

Acţiunile Trump Media au scăzut luni cu peste 15%, după ce compania a anunţat autorităţile de reglementare că va emite milioane de acţiuni, declinul având loc în timp ce Donald Trump se afla într-o sală de judecată din Manhattan pentru începerea procesului său penal pentru acuzaţii legate de bani plătiţi pentru cumpărarea tăcerii lui Stormy Daniels privind relaţia sa cu aceasta, transmite CNBC, potrivit News.ro.

Trump este acţionarul majoritar al companiei.

Trump Media, care a creat aplicaţia Truth Social şi este tranzacţionează sub indicativul DJT la bursa Nasdaq, a consemnat un declin de aproape 20% săptămâna trecută.

De când compania a început tranzacţionarea publică pe 26 martie, preţul acţiunilor sale a scăzut cu mai mult de 62%, de la un preţ de deschidere de 70,90 USD în acea zi, la aproximativ 27 USD luni.

Drept urmare, capitalizarea sa de piaţă a fost redusă cu aproape 6 miliarde de dolari, lăsând-o luni la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

Intenţia companiei de a emite mai multe acţiuni ordinare a fost dezvăluită într-un prospect preliminar depus la Securities and Exchange Commission.

Acţiunile nu pot fi emise până când nu intra în vigoare o declaraţie de înregistrare la SEC.

Dosarul descrie un plan de a oferi peste 21,4 milioane de acţiuni ordinare, care pot fi emise „la exercitarea mandatelor”, se arată în dosar. Mandatele de acţiuni oferă deţinătorului lor posibilitatea de a cumpăra acţiuni la un preţ prestabilit, într-un anumit interval de timp.

Trump Media a estimat în dosar că va primi „până la un total de aproximativ 247,1 milioane de dolari din exercitarea mandatelor”.

Preţul de închidere al mandatelor Trump Media a fost de 13,69 USD vineri, potrivit dosarului.

Compania încearcă, de asemenea, să ofere revânzarea a până la 146,1 milioane de acţiuni de la „deţinătorii de valori mobiliare care vând”, dintre care 114,8 milioane sunt deţinute de Trump însuşi.

Trump deţine 78,8 milioane de acţiuni ale companiei şi urmează să obţină 36 de milioane de acţiuni dacă acţiunile se menţin peste 17,50 USD pentru suficiente zile de tranzacţionare.

Participaţia actuală a lui Trump în companie – aproape 60% din acţiunile sale – valora mai mult de 2,2 miliarde de dolari la preţul acţiunilor de luni dimineaţă.

Trump nu are voie să-şi vândă acţiunile până la expirarea unei perioade de blocare de şase luni. Perioada de blocare este o condiţie a fuziunii Trump Media cu compania-paravan Digital World Acquisition Corp., care a fost finalizată pe 25 martie.

Trump, a cărui urmărire pe reţelele sociale s-a diminuat masiv după ce a trecut la Truth Social, după suspendarea de pe Twitter şi Facebook în 2021, a încercat să-şi încurajeze adepţii să apeleze la aplicaţia în curs de dezvoltare.

Nu este clar dacă au ascultat apelul lui Trump: compania nu a publicat indicatori cheie de performanţă, inclusiv numărul de utilizatori activi ai Truth Social.

Totuşi, a dezvăluit o pierdere netă de 58,2 milioane de dolari la venituri de doar 4,1 milioane de dolari în 2023.

„Evaluarea acţiunilor este separată de realitatea financiară”, a spus Ben Silverman, şeful Verity Research.

Dar, dacă preţul acţiunilor este suficient de mare pentru ca compania să emită acţiuni cu profit, Trump şi alţi iniţiaţi ar putea fi la rândul lor să primească un profit extraordinar de peste 1 miliard de dolari la preţurile de tranzacţionare curente.

