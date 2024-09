Mogulul din industria cinematografică căzut în dizgrație, Harvey Weinstein, a fost pus sub acuzare pentru noi infracțiuni sexuale, înainte de rejudecarea sa la New York, au declarat procurorii din Manhattan în cadrul unei audieri care a avut loc joi.

Actul de acuzare, emis de un juriu din New York, este secret până la punerea sub acuzare a lui Weinstein, care este programată pentru 18 septembrie, transmite The Guardian.

Weinstein, în vârstă de 72 de ani, se recuperează în urma unei intervenții chirurgicale cardiace care a avut loc de urgență luni la un spital din Manhattan și nu a fost prezent la audierea de joi. Weinstein este deținut la închisoarea Rikers Island din New York încă din aprilie.

La o audiere recentă, biroul procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a dezvăluit că procurorii au început să prezinte unui juriu dovezi privind 3 noi acuzații împotriva lui Weinstein, care datează încă de la mijlocul anilor 2000.

Procurorii au încercat să îl readucă pe Weinstein în fața unei instanțe după ce condamnarea sa din 2020 pentru viol și agresiune sexuală a fost anulată de o curte de apel la începutul acestui an.

Weinstein a fost pus sub acuzare în 2018 la New York pentru viol și comiterea unui act sexual infracțional și a fost condamnat în 2020 după ce un juriu l-a găsit vinovat de comiterea unui act sexual infracțional de gradul I și de viol de gradul III. El a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.

Ulterior, în 2022, într-un caz separat, un juriu din Los Angeles l-a găsit vinovat pe Weinstein pentru trei capete de acuzare de viol și agresiune sexuală. El a fost condamnat în Los Angeles, în 2023, la încă 16 ani după gratii.

În luna aprilie a acestui an, o curte de apel din New York a anulat condamnarea lui Weinstein, hotărând că judecătorul care a supravegheat acel caz i-a adus prejudicii lui Weinstein prin hotărâri necorespunzătoare și nu ar fi trebuit să permită altor femei ale căror acuzații nu făceau parte din caz să depună mărturie.

În luna mai, biroul procurorului districtual din Manhattan a declarat că îl va judeca din nou pe mogulul căzut în dizgrație, iar în această vară un judecător a programat provizoriu rejudecarea lui Weinstein pentru 12 noiembrie.

New York Times a relatat joi că noua punere sub acuzare ar fi, deocamdată, un caz separat de rejudecarea cazului din 2020.

Weinstein contestă, de asemenea, condamnarea sa din Los Angeles.

Anunțul de joi privind noile acuzații împotriva lui Weinstein vine la doar o săptămână după ce procurorii din Marea Britanie au anunțat că nu vor mai da curs acuzațiilor de agresiune indecentă formulate împotriva lui Weinstein, după ce o revizuire a probelor a constatat că „nu mai există o perspectivă realistă de condamnare”.

În total, peste 80 de femei l-au acuzat pe fostul producător de film de diverse acte de agresiune sexuală și hărțuire. În 2017, poveștile care detaliau presupuse experiențe cu Weinstein au dat startul mișcării #MeToo.

Weinstein a susținut mult timp că orice activitate sexuală a fost consensuală.

Editor : A.C.