Joe Biden o recomandă pe Kamala Harris să candideze în locul lui

Președintele american Joe Biden, care tocmai și-a anunțat retragerea din cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, o recomandă și susține pe vicepreședinta Kamala Harris să candideze în locul lui din partea Partidului Democrat.

„Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie în calitate de candidat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris președintele Joe Biden într-un mesaj pe rețeaua X, la scurt timp după ce și-a anunțat retragerea din cursa prezidențială.

