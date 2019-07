Primul stat american care interzice discriminarea pe baza coafurilor

California a devenit miercuri primul stat american care a interzis "discriminarea rasială bazată pe coafuri", prin intermediul unei legi ce autorizează coafurile afro şi şuviţele împletite (dreadlocks) în şcoli şi la locurile de muncă.



Această lege vizează în mod explicit protejarea afro-americanilor, care sunt supuşi uneori unor reglementări supărătoare. Legea a fost adoptată cu unanimitate de voturi de ambele camere ale parlamentului californian şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.



Legea a fost redactată şi depusă de Holly Mitchell, o senatoare democrată din Los Angeles, ea însăşi o femeie de culoare şi care poartă adeseori şuviţe împletite.

"Această lege protejează dreptul californienilor de culoare să îşi poarte părul în manieră naturală, fără a mai resimţi presiunea de a se conforma normelor euro-centrate", a explicat politiciana americană. "Pentru noi, (coafura afro) este un simbol care defineşte cine suntem. Când îmi făceam dreadlocks în urmă cu 15 ani, ştiam că era o declaraţie în acelaşi timp socială şi politică, adresată lumii exterioare", a adăugat ea, citată de Agerpres.



Guvernatorul din California, Gavin Newsom, a evocat cazul unui licean care a fost obligat de un arbitru în decembrie 2018, în New Jersey, să îşi taie dreadlock-urile dacă dorea să participe la o competiţie de lupte, altfel risca să fie sancţionat prin pierderea meciului.



Adolescentul avea de ales între "a pierde o competiţie sportivă şi a-şi pierde identitatea", a deplâns Gavin Newsom. "Aceste lucruri se întâmplă la locul de muncă, în şcoli, nu doar în competiţii sportive, în fiecare zi şi peste tot în America, într-o manieră voalată sau flagrantă", a adăugat guvernatorul californian miercuri în momentul semnării acestei noi legi.



Potrivit textului de lege, părul "rămâne o cauză răspândită de discriminare rasială, cu consecinţe economice şi sanitare grave, în special pentru indivizii de culoare". Coafurile nu vor mai putea fi invocate de acum înainte pentru refuzarea unui loc de muncă sau a unui contract de închiriere, la fel ca în cazurile de discriminare bazate pe sex, religie şi origine etnică.



Angajatorii vor putea totuşi să aplice anumite reglementări legate de securitate sau de igienă, precum purtarea unei plase de păr, cu condiţia ca ele să nu fie discriminatorii şi să se aplice tuturor salariaţilor, a subliniat serviciul de presă al guvernatorului californian într-un comunicat.



Oraşul New York a adoptat o legislaţie similară la începutul acestui an.