S-au înșelat sondajele din SUA când au arătat că rezultatul alegerilor va fi strâns? Ce spun experții

În cea mai mare parte a campaniei prezidențiale din SUA din 2024, sondajele și experții au apreciat cursa ca fiind prea strânsă pentru a fi decisă. Apoi, Donald Trump a obținut o victorie zdrobitoare în fața lui Kamala Harris, câștigând cel puțin cinci state și obținând rezultate neașteptat de bune în alte locuri, transmite BBC. El este acum pe cale să devină primul republican din ultimele două decenii care câștigă votul popular și ar putea intra în funcție cu o Cameră și un Senat controlate de republicani. Așadar, s-au înșelat sondajele cu privire la o competiție strânsă?

La nivel național, acestea au părut cu siguranță că îl subestimează pe Trump pentru a treia oară consecutiv.

Dar în statele-cheie, cum ar fi Pennsylvania, unde s-au concentrat cele mai multe sondaje, marja de victorie a lui Trump a fost de obicei la o distanță izbitoare de performanța sa în sondaje, chiar dacă previziunile au fost ușor mai mici decât rezultatul final.

Eroarea medie a sondajelor observată în aceste state nu a fost chiar atât de mare. Totuși, în campaniile strânse, schimbările mici pot face o mare diferență.

Înaintea rezultatelor, instituții media precum New York Times au avertizat că, în pofida apropierii în sondaje, ar putea ajunge să pară o victorie zdrobitoare pentru oricare dintre candidați, având în vedere marja de eroare.

În unele părți mai puțin urmărite ale SUA, sondajele au subestimat mai semnificativ sprijinul lui Trump - un semn al unor puncte oarbe, a declarat Michael Bailey, profesor la Universitatea Georgetown și autor al cărții Polling at a Crossroads.

„La prima vedere, în statele cheie sondajele au fost un pic prea fierbinți pentru Harris, dar nu chiar atât de rele, dar când sapi mai adânc, totul este mai puțin impresionant”, a spus el.

În Florida, de exemplu, sondajele urmărite de RealClearPolitics în ultimele săptămâni ale alegerilor îl plasau pe Trump în frunte cu aproximativ cinci puncte. El a câștigat cu o marjă mai mare de 13.

În New Jersey, Harris era așteptată să câștige cu o diferență de aproape 20 de puncte procentuale, pe baza celor mai recente două sondaje urmărite de site. Marja ei a fost mai subțire, mai aproape de 10.

„Imaginați-vă dacă am fi știut asta sau dacă am fi avut o idee mai bună acum o lună. Nu știu dacă ar schimba alegerile, dar cu siguranță ne-ar schimba așteptările”, a declarat profesorul Bailey.

El a spus că este posibil ca în acest an sondorii să se fi bazat prea mult pe pariuri conform cărora oamenii se vor comporta aproximativ la fel ca în 2020 - nereușind să anticipeze profunzimea oscilației în rândul alegătorilor latino și tineri către Trump.

„Aceste modele care presupun atât de mult că vom obține o repetare... sunt un dezastru atunci când există o schimbare majoră”, a spus el.

Dar institutul de sondaje Nate Silver, fondatorul site-ului de analiză a sondajelor 538, a declarat că au existat semne de risc pentru cei care au fost atenți.

Scriind despre rezultatele alegerilor, el a menționat un sondaj din New York de luna trecută, care indica faptul că Trump face progrese majore în bastionul democrat tradițional.

„Aceasta este o problemă pentru care partidul ar fi trebuit să fie pregătit, deoarece existau numeroase dovezi în acest sens în sondaje și date electorale”, a scris el.

Dezbaterea cu privire la sondaje va continua cu siguranță în lunile următoare.

Acest lucru este valabil mai ales într-un an în care figuri precum Trump și susținătorul miliardar Elon Musk au promovat piețele de pariuri - multe dintre acestea prognozând o victorie decisivă a lui Trump - ca o alternativă mai precisă.

Experții au afirmat că profesia de sondare se confruntă cu provocări.

Ratele de răspuns la sondaje au scăzut, deoarece devine mai ușor pentru oameni să filtreze apelurile de la numere necunoscute.

Scăderea a coincis, de asemenea, cu creșterea neîncrederii în mass-media și instituții - o caracteristică deosebit de pronunțată în rândul susținătorilor lui Trump, despre care unii susțin că a dus la sub-reprezentarea lor.

Profesorul Bailey a declarat că marea ratare a mult discutatului sondaj din Iowa realizat de Ann Selzer - care a fost publicat cu câteva zile înainte de alegeri și care a indicat un avans de trei puncte pentru Harris în acest stat - a arătat riscurile abordării tradiționale.

Pentru a compensa aceste probleme, multe dintre cele mai importante sondaje funcționează acum mai mult ca niște modele, firmele ponderând răspunsurile diferitelor grupuri și făcând alte ipoteze cu privire la factori precum participarea la vot.

De asemenea, multe institute de sondare au trecut la utilizarea sondajelor online, dar experții au afirmat că acestea sunt cunoscute pentru faptul că nu sunt de încredere.

În acest an, alegătorii care au fost înclinați să completeze sondaje online au fost mai susceptibili de a fi democrați, a declarat James Johnson de la firma londoneză de sondaje JL Partners pentru ziarul Times of London. Aceștia sunt „mai probabil să fie tineri, mai probabil să fie foarte implicați, mai probabil să lucreze de acasă”, a spus el.

Profesorul Bailey a declarat că sondorii trebuie să „renunțe” la eșantioanele aleatorii și să se obișnuiască cu modelarea, făcând în același timp o treabă mai bună în testarea și explicarea ipotezelor lor.

Dar profesorul Jon Krosnick de la Universitatea Stanford a spus că, fără eșantioane cu adevărat aleatorii, sondajele ar rămâne vulnerabile la erori.

Sondorii „încearcă din greu, dar continuă să încerce să fie prea deștepți”, a spus el. „Ceea ce trebuie să facem este să ne întoarcem la elementele de bază și să petrecem timpul și să cheltuim banii necesari pentru a realiza sondaje cu acuratețe”.