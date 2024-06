Statele Unite mulțumesc oficial României pentru donarea sistemului Patriot către Ucraina. Mesajul a fost transmis de șeful diplomației americane, Antony Blinken, într-o întâlnire pe care a avut-o azi la Washington cu ministrul român al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu. Pe lângă acest subiect, cei doi au semnat un pact pentru combaterea dezinformării care vizează descurajarea războiului hibrid dus de Rusia împotriva aliaților transatlantici.

Antony Blinken - secretarul de Stat al SUA: „Suntem, în mod special, recunoscători președintelui Iohannis și conducerii sale pentru că s-a asigurat că Alianța (NATO, n.r.) are prioritățile corect setate. Ceea ce România a făcut din prima zi, respectiv s-a asigurat că Ucraina primește sprijinul de care are nevoie pentru a ține piept agresiunii (ruse, n.r.), este remarcabil. Și această abordare a continuat până în prezent cu donarea unui sistem Patriot de apărare antirachetă de care Ucraina are absolută nevoie. Vă suntem foarte recunoscători”.

Luminița Odobescu - ministrul român al Afacerilor Externe: „România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi nevoie, de la tranzitul cerealelor, până la sprijinul militar. Decizia de ieri vorbește de la sine. Continuăm să contăm pe angajamentul dumneavoastră activ în consolidarea apărării și descurajării pe Flancul Estic, inclusiv la Marea Neagră. În câteva săptămâni, Summitul NATO de la Washington va oferi o oportunitate excelentă de a adopta decizii semnificative în acest sens”.

Luminiţa Odobescu a afirmat, la semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre România şi Statele Unite pentru combaterea dezinformării, că „Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanţă strategică pentru NATO”, şi avem de a face cu un război hibrid. Ea a adăugat că acest document „extinde cooperarea bilaterală şi este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea şi propaganda”.

„Parteneriatul strategic între România şi Statele Unite este mai puternic decât oricând. După întrevederea şefilor noştri de stat, luna trecut, înainte de a noua rundă a Dialogului Strategic între România şi Statele Unite, ne vom concentra astăzi asupra dialogului privind securitatea în regiunea noastră, cooperarea energetică, comercială şi a investiţiilor, în marja pregătirilor pentru Summitul de la Washington. Vom aborda şi situaţia acederii României la Programul Visa Waiver. Trebuie să continuăm eforturile noastre în îndeplinirea acestui obiectiv comun, în contextul în care cetăţenii români se aşteaptă să finalizăm curând acest proces”, a afirmat Luminiţa Odobescu, vineri, la semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre România şi Statele Unite pentru combaterea dezinformării.

Ea a mai spus că „Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanţă strategică pentru NATO”.

„Marea Neagră este un punct de inflexiune geopolitică. Alături de UE şi NATO, Statele Unite rămân un partener esenţială pentru o regiune sigură, prosper, liberal şi conectată a Mării Negre. Aştept cu nerăbdare să cooperăm în continuare pentru a atinge acest obiectiv După cum ştiţi, România va continua să susţină Ucraina atâta timp cât este nevoie, atât în ceea ce priveşte exportul de cereal, cât şi prin sprijinul militar. (…) Apreciem sprijinul SUA oferit Ucrainei şi implicit contribuţia la securitatea europeană. În acelaşi timp, contăm pe susţinerea active a Statelor Unite în consolidarea Flancului Estic, inclusiv la Marea Neagră. În câteva săptămâni, Summitul NATO din Washington va fi o oportunitate excelentă de a adopta decizii importante în acest sens”, a completat Odobescu.

Ministrul român de Externe a reiterat că „avem, de asemenea, de a face cu un război hibrid”.

„Memorandumul de înţelegere semnat astăzi extinde cooperarea bilaterală şi este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea şi propaganda. Memorandumul are la bază valorile commune ale României şi Statelor Unite, inclusiv respectarea democraţie, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. În regiunea Mării Negre, România este şi va rămâne cel mai apropiat şi de nădejde aliat şi partener”, a mai spus aceasta.

