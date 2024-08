Trump îl trimite la înaintare pe JD Vance. Cum vrea fostul președinte al SUA să o învingă pe Kamala Harris în cursa pentru Casa Albă

În prima zi a întrecerilor electorale din Vestul Mijlociu al Americii (Midwest), zona care cel mai probabil va decide cursa din 2024 pentru Casa Albă, o persoană foarte importantă lipsea: fostul președinte Donald Trump. Recentele mitinguri din Wisconsin și Michigan au adus energie și entuziasm de partea democraților și a partidului care până nu demult privea cu disperare cum Trump se distanța în sondaje. De cealaltă parte, Trump l-a trimis la înaintare pe JD Vance, alesul său pentru poziția de vicepreședinte, și a dezvăluit ce planuri are pentru a opri avântul adversarilor din echipa Kamala Harris - Tim Walz, relatează CNN.

Kamala Harris, candidatul partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, a împrumutat un truc din arsenalul lui Trump - a venit în Michigan în cel mai dramatic mod posibil la bordul avionului Air Force Two.

Pentru a doua zi la rând, Harris a apărut în fața a mii de fani entuziasmați - un semn mare de îngrijorare pentru Trump, despre care se știe că este foarte interesat de mărimea mulțimilor pe care le atrage la mitingurile sale.

Fostul președinte a încercat din greu să găsească un răspuns la schimbarea bruscă produsă în momentul în care Joe Biden s-a retras din cursa electorală.

Atacurile lui Trump la adresa etniei lui Harris și prin pocirea deliberată a numelui ei („Kambala”) în mesajele puerile postate pe rețelele sociale arată cât de confuză este strategia echipei sale electorale.

Trump: Kamala și Walz vor să transforme SUA într-o țară comunistă cât mai repede

Trump a declarat miercuri pentru Fox News din clubul său din Florida că este „încântat” de alegerea lui Harris pentru poziția de vicepreședinte, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, catalogând echipa adversă drept radicală și prea de stânga pentru America.

Este o echipă „care ar vrea ca țara asta să devină comunistă imediat, dacă nu chiar mai devreme”, a spus Trump. Atacurile lui, însă, au fost în mare parte haotice și ineficiente, nereușind să stabilească o strategie clară și concisă de contracarare a rivalilor săi.

Vance a fost ceva mai concis. În cadrul mitingului organizat în Eau Claire, Wisconsin - mult mai mic decât evenimentul în aer liber organizat de Harris - Vance a abordat principalele probleme care îi preocupă pe alegătorii din regiune, precum prețurile mari, costul ridicat al locuințelor, energia și alimentele.

Donald Trump l-a trimis la înaintare pe JD Vance. Colaj foto: Profimedia Images

„Știu că noi putem face mai bine. Eram mult mai bine atunci când Donald J. Trump era președinte”, a spus Vance, care a început să se refere la conducerea de la Casa Albă drept „administrația Harris”, sugerând faptul că actualul vicepreședinte ar fi adevăratul lider al Americii și nu Biden.

Echipa Trump a încercat să deschidă un alt front al ofensivei împotriva lui Harris punând presiune pe vicepreședinte să ofere interviuri în presă, sperând că o va scoate din zona ei de confort - discursurile prestabilite.

„Cred că este rușinos, atât pentru Kamala Harris, cât și pentru o mare parte din presa americană care participă la astfel de lucruri, să ai o persoană care a fost candidatul prezumtiv al Partidului Democrat timp de 17 zile și refuză să răspundă la vreo întrebare din partea presei americane”, a spus Vance în Wisconsin.

La începutul mandatului ei de vicepreședinte, Harris s-a încurcat de mai multe ori în timpul unor interviuri și alte momente nepregătite. Echipa electorală a lui Trump ar vrea să profite de această slăbiciune a lui Harris.

Incident bizar la aeroport. „Am vrut doar să mă uit la viitorul meu avion”

Vance a încercat să stea de vorbă cu Harris atunci când a ajuns în Wisconsin și a descoperit că vicepreședintele Americii abia ce coborâse din Air Force Two. Înainte să poată ajunge la ea, Harris a plecat în convoiul de mașini cu care a ajuns la mitingul electoral la care urma să participe.

Întrebat despre acest moment puțin bizar, Vance a răspuns: „Am vrut doar să mă uit la viitorul meu avion.”

La doar câteva zile după ce a refuzat să participe la o dezbatere prezidențială la postul ABC și i-a cerut lui Harris să mute evenimentul la Fox News, Trump s-a arătat mai dispus să ia parte la o confruntare unu la unu.

„O să facem o dezbatere cu ea, presupun, în viitorul destul de apropiat. O să fie anunțată destul de curând, dar vom face o dezbatere cu ea”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox.

Kamala Harris a împrumutat un truc electoral din arsenalul lui Trump: o intrare în scenă spectaculoasă, înainte de mitingul din Detroit. Foto: Profimedia Images

„Aș face-o chiar și acum pentru că vreau să fac o dezbatere cu ea. Cred că este important pentru țară să dezbatem. Cred că Fox ar face o treabă foarte bună, dar două persoane trebuie să fie de acord.”

Harris crede că cu ajutorul lui Walz va reuși să atragă de partea ei votanți din afara zonelor tradițional democrate.

„Nu-i așa că este uimitor?” a exclamat Harris vorbind despre Walz în fața publicului care a venit să o vadă în Detroit.

Trump și Vance pun tunurile pe Walz, pe care îl prezintă ca pe un extremist de stânga

Trump încearcă să îl transforme pe Walz într-un handicap pentru Harris, spunând că este un extremist politic incompatibil cu poziția obișnuită a Americii în privința infracționalității, imigrației și politicilor sociale.

Aliații lui Trump scot în evidență o nouă lege introdusă în statul lui Walz, Minnesota, care obligă școlile publice să aprovizioneze atât toaletele pentru fete, cât și cele pentru băieți cu produse menstruale, în încercarea de a-l face pe Walz să pară un liberal de extremă stânga.

Republicanii îl acuză pe Walz de faptul că nu a așteptat prea mult înaintă se ceară ajutorul Gărzii Națională, când au izbucnit conflictele de stradă în Minneapolis după uciderea lui George Floyd, în ciuda faptului că Trump l-a felicitat pe Walz în 2020 pentru felul în care a gestionat situația.

Echipa lui Trump a pus deja tunurile pe Tim Walz, alesul lui Kamala Harris pentru poziția de vicepreședinte. Foto: Profimedia Images

Vance l-a atacat pe Walz și în privința carierei sale militare, acuzându-l că s-a ferit să fie trimis în Irak alegând să părăsească Garda Națională și să candideze pentru o funcție în Congresul american în 2005.

„Când Infanteria Marină a Statelor Unite - când Statele Unite ale Americii mi-au cerut să merg în Irak să îmi servesc țara, am făcut-o. Am făcut ceea ce mi-au cerut să fac și am făcut-o onorabil și sunt foarte mândru de acel serviciu. Când țara i-a cerut lui Tim Walz să meargă în Irak, știți ce a făcut? A ieșit din armată și a permis unității sale să meargă fără el”, a spus Vance.

Un articol al Gărzii Naționale despre unitatea lui Walz spune că ordinul de dislocare pentru deplasarea în Irak a fost primit în iulie 2005 - cu două luni după ce Walz s-a retras.

Biden avertizează că tranziția puterii s-ar putea să nu fie una pașnică

Președintele Biden a spus într-un interviu pentru CBS News că, dacă Trump va pierde cursa pentru Casa Albă, nu are încredere că va avea loc o tranziție pașnică a puterii, acuzându-l pe fostul președinte că incită la violență.

Trump a avertizat în martie că dacă va pierde alegerile din 2024, va fi o „baie de sânge” pentru industria auto din America și pentru întreaga țară.

„Nu eu sunt tipul care a spus că vrea într-o bună zi să fie dictator”, a spus Biden. „Nu eu sunt tipul care a refuzat să accepte rezultatul alegerilor. Nu poți să îți iubești țara doar atunci când câștigi.”

