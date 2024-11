Un agent al Serviciilor Secrete, angajat pentru securitatea lui Obama, concediat după ce i-a folosit casa din Hawaii în scop personal

Un agent al Serviciului Secret, responsabil cu protejarea fostului președinte Barack Obama, și-a încălcat de mai multe ori atribuțiile, încercând să cucerească o femeie și să ducă o viață dublă. El a folosit reședința fostului președinte al Statelor Unite din Hawaii în scopuri personale, informație confirmată de către purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, într-un interviu pentru ABC News, citat de News.ro.

Fosta parteneră a agentului povestește într-o carte cum acesta a invitat-o, în 2022, pe proprietatea de la malul mării, în timp ce familia Obama nu era acasă.

Koryeah Dwanyen descrie în cartea sa, Undercover Heartbreak: A Memoir of Trust and Trauma (Inimă frântă sub acoperire: O poveste despre încredere și traumă n.r.), lansată pe 28 octombrie, o serie de posibile breșe de securitate comise de fostul său partener, care era responsabil la acea vreme cu protecția lui Barack Obama.

El i-a trimis mai multe fotografii cu această casă, după care i-a propus să vină să stea o perioadă împreună, potrivit ABC News.

„Nimeni nu va ști. Dacă apare ceva, eu sunt cel care intră în probleme”, spune agentul în carte, unde i se dă pseudonimul „Dale”.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, a confirmat că un incident similar cu cel descris în mărturie a avut loc și că o anchetă a fost deschisă înainte ca agentul să fie concediat.

„La 6 noiembrie 2022, un agent al Secret Service însărcinat cu protecţia persoanelor a introdus fără autorizaţie o persoană care nu avea acces în reşedinţa unei persoane protejate”, a declarat el, acuzând o „încălcare inacceptabilă a protocoalelor noastre, a încrederii beneficiarilor noştri şi a tot ceea ce reprezentăm”.

Potrivit fostei prietene a agentului, acesta ”spunea într-adevăr prea multe” şi i-a dezvăluit numeroase informaţii sensibile la care nu ar fi trebuit să aibă acces.

Serviciul Secret a fost controlat intens de când un bărbat înarmat a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, președintele reales al SUA, în timp ce acesta făcea campanie la un miting în Pennsylvania, în iulie. Incidentul a determinat demiterea directorului agenției și a fost numit un „eșec istoric al securității de către Serviciul Secret” într-o analiză independentă a Departamentului pentru Securitate Internă.

Editor : Andreea Stanciu