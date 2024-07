Un autostopist a dat nas în nas cu un ucigaș în serie. 50 de ani mai târziu, el a dezvăluit de ce criminalul l-a lăsat în viață

Steve Fishman avea doar 19 ani în ziua în care a dat nas în nas cu un ucigaș în serie. Șase luni mai târziu, i-a văzut poza la televizor și a rămas șocat să afle că bărbatul prietenos care l-a condus cu mașina la muncă era de fapt un criminal care vâna autostopiști tineri și care și-a omorât ultima victimă la puțin timp după ce s-a întâlnit cu el. Fishman l-a vizitat apoi la închisoare ca să îi pună întrebarea care l-a bântuit de când a aflat cine era el cu adevărat: de ce l-a lăsat în viață?

Fishman făcea autostopul încercând să ajungă din Boston în Norwich, Connecticut, acolo unde lucra ca stagiar la un ziar.

Fishman nu era departe de destinația sa când a fost luat cu mașina de un bărbat care conducea un Buick verde – i-a spus că îl cheamă „Red” și i-a zis să urce în mașină. Bărbatul părea prietenos și avea părul roșu, de unde îi venea probabil și porecla.

Dar, după cum Fishman avea să afle mai târziu, bărbatul care l-a luat cu mașina în acea zi ascundea un secret sinistru: numele lui adevărat era Robert Frederick Carr III și era un ucigaș în serie care vâna autostopiști tineri, relatează CNN.

Trei ani mai târziu, Carr a violat și strangulat doi băieți de 11 ani și o fată de 16 ani care au făcut autostopul și au fost luați cu mașina de ucigaș în zona Miami. Când Fishman s-a urcat în mașina lui, Carr abia ce fusese eliberat condiționat după ce a stat mai mulți ani după gratii pentru viol în Connecticut.

Călătoria lui Fishman a durat doar 15 minute – Carr l-a lăsat la destinație nevătămat – dar amintirile sale despre acea întâlnire stranie din toamna anului 1975 l-au bântuit timp de mai multe decenii.

La șase luni după ce l-a dus cu mașina la muncă pe Fishman, Carr a fost arestat pentru tentativă de viol asupra unui alt autostopist. El a recunoscut atunci că a violat și ucis mai mulți tineri. Captură foto: X / Bettmann Archive

Șase luni mai târziu, Carr a fost arestat pentru tentativă de viol asupra unui autostopist din Miami. El i-a surprins pe detectivi când a recunoscut că a răpit și violat peste 10 victime, omorând patru dintre ele.

„El era cam cea mai rea persoană pe care am întâlnit-o vreodată”, a scris Edna Buchanan, faimoasa jurnalistă și scriitoare de romane polițiste.

Fishman a fost șocat când a văzut poza lui Carr la știri. L-a recunoscut imediat: era bărbatul vorbăreț care l-a condus cu mașina.

Fishman și-a dat seama că ar fi trebuit să realizeze mai din timp că ceva nu este în regulă: în primul rând, ușa pasagerului din dreapta șoferului a mașinii lui Carr era blocată, iar ca să iasă din mașină Fishman a trebuit să ruleze geamul în jos și să deschidă ușa folosind mânerul exterior.

Apoi, Carr i-a spus nonșalant că de-abia ieșise de la închisoare.

„Eram stagiar la un ziar local. Și mă gândeam: 'Uau, asta ar putea fi o poveste bună despre un tip care iasă de la închisoare și încearcă să se reintegreze în comunitate'”, a povestit Fishman pentru CNN. „Chiar n-am stat să mă gândesc sau să îl întreb ce infracțiune a comis. Nu aveam nicio idee.”

Aproape cinci decenii mai târziu, Fishman și fiica lui Carr, Donna, s-au întâlnit ca să discute despre crimele brutale și viața ucigașului. Cu toate că tatăl ei a murit la închisoare în 2007, Donna este chinuită în continuare de trecutul întunecat al familiei sale, iar Fishman se întreabă încă de ce Carr l-a lăsat în viața în ziua în care l-a luat cu mașina.

Carr și-a ucis victimele în anii '70. Captură foto: CNN / Steve Fishman

Carr era un reparator de televizoare și vânzător auto din Norwich, care trăia împreună cu soția și cei doi copii: Donna și fratele ei mai mic. Dar călătorea prin toată țara cu munca și se folosea de această ocazie ca să abuzeze minori.

În aproape toate crimele și abuzurile pe care le-a comis, care au avut loc în anii '70, victimele erau tineri sub 18 ani.

În 1972, Carr a luat cu mașina doi prieteni de 11 ani care făceau autostopul, pe care i-a violat și strangulat – apoi, i-a îngropat în Louisiana și Mississippi. El a luat și o fată de 16 ani pe care a condus-o din Miami în statul Mississippi, unde a violat-o timp de 10 zile și a ucis-o.

În cazul fetei, Carr le-a spus detectivilor că și-a ucis victima după 10 zile pentru că și-a dat seama că „începea să arate cam descurajată”, potrivit ziarelor de la acea vreme.

Pe a patra sa victimă, Rhonda Holloway (21 de ani), a ucis-o la scurt timp după întâlnirea cu Fishman și a îngropat-o în Connecticut.

„Ceea ce le-a făcut acelor copii era cu adevărat imposibil de publicat”, a spus David Simmons, unul dintre detectivii implicați în arestarea lui Carr, într-un interviu în 2007. „În cei 33 de ani ai mei de carieră în poliție, Carr se clasează pe primul loc în topul celor mai periculoși ucigași-prădători sexuali de copii pe care i-am investigat vreodată.”

„De ce eu nu?” - întrebarea care îl bântuie pe supraviețuitorul întâlnirii cu un ucigaș în serie

Donna povestește că în copilărie era mereu batjocorită pentru că se știa că tatăl ei era un ucigaș în serie. Ea a aflat prima dată de crimele tatălui ei când avea 12 ani, dar nu a crezut că el este monstrul despre care lumea vorbea, până când Carr nu le-a arătat polițiștilor unde și-a ascuns victimele.

„Când a acceptat să îi conducă pe detectivi în căutarea cadavrelor, refuzul nu mai putea fi. Am trecut prin toate emoțiile la care te poți gândi că ar putea să treacă o fată de 12 ani”, spune Donna, care are acum 60 de ani și trăiește în Virginia de Vest. „Atunci am început să fiu retrasă.”

Donna speră ca oamenii să arate mai multă compasiune pentru rudele ucigașilor condamnați. „Și ei sunt victime, dar într-un alt sens”, a spus Donna.

Într-o zi, pe când Fishman încă lucra ca stagiar la ziar, acesta a bătut a ușa familiei Carr, după ce tatăl Donnei fusese arestat. El s-a rugat de mama Donnei să îi spună soțului ei că tipul pe care l-a lăsat în viață cu câteva luni în urmă vrea să îi ia interviu.

Fishman a reușit să vorbească cu Carr la închisoare la mijlocul anilor '70, după mai multe încercări nereușite.

Steve Fishman (în poză) a discutat despre Robert Frederick Carr III și despre crimele sale chiar cu fiica ucigașului, Donna. Captură foto: CNN / Steve Fishman

În interviul înregistrat la închisoare, Carr nu a pretins niciodată că este un sfânt, a spus Fishman. A povestit cum a furat mașini și a fost forțat să se prostitueze pe când avea doar 11 ani. A recunoscut că și-a ucis victimele, dar nu se simțea că și-ar regreta acțiunile.

„Una dintre întrebările pe care le aveam pentru el era: 'De ce eu?' Și asta pare o întrebare bizară de pus. Dar l-am întrebat. Iar el practic a ridicat din umeri și mi-a spus: 'Am considerat că ești prea mare'”, a dezvăluit Fishman.

Donna și-a petrecut o bună parte din viață încercând să își înțeleagă mai bine tatăl. Voia să știe dacă tatăl ei a devenit un ucigaș în serie pentru că era bolnav mintal și nu a avut acces la tratament psihiatric – așa cum a scris Fishman despre el la acea vreme – sau era pur și simplu o persoană rea?

Donna crede acum că tatăl ei l-a manipulat pe Fishman, așa cum a făcut cu toți oamenii din viața lui. Ea știa că tatăl ei era un monstru, dar a continuat să țină legătura cu el până când acesta a început să îi trimită scrisori cu conotații sexuale.

„În ciuda tuturor diagnosticelor pe care tatăl meu le-a primit în legătură cu starea sa mintală – și au fost multe – cred că el s-a născut pur și simplu rău”, a spus Donna.

Editor : Raul Nețoiu