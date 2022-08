Un incendiu de vegetație care a ars peste 240 de mii de metri pătrați în Utah a fost pornit de un bărbat care a recunoscut că a pornit deflagrația încercând să ardă un păianjen, spun marți oficiali citați de USA Today.

Focul a aprins luni 242.000 de metri pătrați de vegetație pe un versant de munte din Springville, Utah, la 80 de kilometri de Salt Lake City, spun oficialii serviciului de pompieri din Utah.

„De ce încerca să facă asta, nu știu. Nu are sens pentru noi”, a declarat sergentul Spencer Cannon, purtătorul de cuvânt al șerifului din regiunea Utah, pentru USA Today. „Dar asta ne-a spus și nu avem motiv să credem că inventează asta”.

Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost acuzat de incendiere din imprudență și posesie de droguri și accesorii pentru droguri, a precizat Cannon.

Departamentul local de pompieri a fost apelat în jurul orei 16:45 și a ajuns în câteva minute. Când șeful pompierilor din Springville, Henry Clinton, a ajuns la fața locului acompaniat de șeful poliției din Springville, Lance Haight, au văzut un vehicul și un om care se plimba cu câinele pe un drum de acces pe munte.

„Așa că am mers în sus spre el de fapt ca să-l salvăm”, a declarat Clinton pentru USA Today. „Nu ne gândeam că el a aprins focul. Și când ne apropiam, a trebuit să ne oprim pentru că bloca drumul. Am ieșit și pur și simplu a spus: «Era un păianjen!»…Nu avea sens…Așa că m-am uitat la el și am spus «Ce păianjen?»”.

Clinton apoi s-a dus să se ocupe de foc, iar în acest timp bărbatul recunoscuse lui Haight că încerca să de-a foc păianjenului. Poliția l-a arestat.

Clinton a declarat că în jur de 100 de pompieri din cinci departamente de pompieri s-au mișcat rapid și agresiv pentru a opri focul ce înainta repede și au prevenit ca deflagrația să ajungă la un rând de case aflate la vale. Un avion a aruncat cu subtanță ignifugă deasupra flăcărilor.

Echipele de pompieri au început să se retragă în jurul orei 21:00, având în vedere că fulgere începeau să lovească în apropiere. Apoi o ploaie torențială a început să cadă în zonă iar focul a fost stins până dimineață, potrivit lui Clinton.

Oficialii din rândul pompierilor au transmis marți dimineață că zona focului crescuse la 242.000 de metri pătrați și era controlat doar 10%, ceea ce înseamnă procentul din perimetrul incendiului înconjurat de pompieri. Oficialii au spus că acțiunea de control era așteptată să „crească în mod drastic” până la sfârșitul turei de lucru a pompierilor, potrivit Pompierilor Utah.

Oficialii estimează costul pagubelor la mult peste 200.000 de dolari.

