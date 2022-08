Trei copii și șapte adulți au murit într-un incendiu care, în toiul nopții, a cuprins o casă dintr-un orășel din statul american Pennsylvania, iar un pompier chemat la fața locului a fost îngrozit să constate că victimele erau din propria familie, relatează BBC.

10 persoane au murit după ce o casă a ars în Nescopeck, Pennsylvania Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Copiii, doi băieţi şi o fată, aveau cinci, şase şi, respectiv, şapte ani. Celelalte victime aveau vârste cuprinse între 19 şi 79 de ani.

Două dintre victimele incendiului erau copiii unui pompier chemat peste noapte la fața locului. Salvatorul le cunoştea și pe celelalte opt victime, care îi erau rude apropiate.

„Nu am putut intra ca să-i salvez. Aceasta este cea mai mare durere care s-a abătut asupra mea. Nu am putut intra ca să-i salvez. Mi-am pierdut fiul, fiica, nepotul, alți doi nepoți, socrul meu, cumnatul și cumnata. Toți pierduți”, a mărturisit Harold Baker, pompier voluntar în Nescopeck, un orășel din estul Pennsylvaniei.

El a precizat că atât fiul și fiica sa morți în incendiu, cât și cei trei copii care au murit - doi băieți și o fată - nu locuiau în casă, ci veniseră în vizită la unchiul și mătușa lor.

Harold Baker spune că fiul său care a murit în incendiu, Dale, în vârstă de 19 ani, îi călca pe urme și se alăturase și el pompierilor din localitate.

„Când am dat colțul aici, pe strada Dewey, am știut imediat ce casă era doar uitându-mă pe stradă. Eram în prima mașină și, când am oprit, toată casa era cuprinsă de flăcări. Am încercat să intrăm la ei”, a povestit Harold Baker.

Poliția a declarat că trupurile celor decedați au fost recuperate din clădirea distrusă cu ajutorul câinilor special antrenați.

„Pompierii au făcut eforturi curajoase încercând să intre în casă prin spate, dar au fost împinși înapoi de intensitatea flăcărilor și a căldurii”, a declarat un oficial din cadrul poliției statului Pennsylvania.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Tom Wolf, a scris pe Twitter că este „sfâșiat” de această tragedie.

Cauza incendiului, care a izbucnit în puterea nopții, în jurul orei 2:30, este încă necunoscută. Numai trei persoane din casă au reușit să se salveze.

La începutul anului, două incendii teribile au marcat nord-estul Statelor Unite. 17 persoane, au murit la începutul lunii ianuarie într-o clădire din cartierul Bronx, la New York. Cu cinci zile înainte, 12 oameni își pierduseră viaţa într-un incendiu într-un cartier din Philadelphia, cel mai mare oraş din Pennsylvania.

Editor : Luana Pavaluca