Unde va locui Kamala Harris. Istoria Observatorului Naval, reședința vicepreședinților SUA

Toată lumea știe că președintele Statelor Unite locuiește la Casa Albă, însă nu toți știu care este reședința vicepreședintelui Statelor Unite. Din 1977, fiecare persoană care a ocupat funcția de vicepreședinte a avut reședința la Number One Observatory Circle, scrie The New York Times.

Reședința este o casă victoriană în stil Queen Anne, construită în 1893 pe terenul Observatorului Naval SUA din Washington, DC, iar istoria sa este una fascinantă.

Inițial, casa a fost reședința șefului marinei SUA, însă, în 1966, după asasinarea președintelui John F. Kennedy din 1963, Congresul a adoptat o lege care stabilea „o reședință oficială pentru vicepreședintele Statelor Unite în districtul Columbia”, probabil din motive de siguranță.

Observatorul Naval, înainte de a deveni reședința oficială a vicepreședinților SUA

În 1974, locuința a fost autorizată oficial pentru noul său scop, Congresul ocupându-se de costurile restaurării și mobilării sale. Înainte de această autorizație, vicepreședinții achiziționau fie o casă din Washington, DC, fie stăteau la hotelurile din apropiere.

Deși reședința a fost pus la dispoziția vicepreședintelui în 1974, au trecut mai bine de trei ani înainte ca un vicepreședinte să locuiască acolo. Vicepreședintele Gerald Ford a devenit președinte înainte de a folosi reședința, după demisia președintelui Richard Nixon, iar primul vicepreședinte care a folosit casa, însă doar ca spațiu de divertisment a fost Nelson Rockefeller. Acesta avea deja o reședință în apropiere.

În total, șapte vicepreședinți au locuit acolo: Walter Mondale, George HW Bush, Dan Quayle, Al Gore, Dick Cheney, Joe Biden și Mike Pence.

Reședința este reamenajată la fiecare patru sau opt ani pentru a fi pe gustul noului vicepreședinte care locuiește în ea.

Deși inițial casa nu avea piscină, fostul vicepreședinte Dan Quayle a instalat una în 1991, împreună cu o cadă cu hidromasaj și un spațiu pentru biliard.

Schimbările l-au mulțumit și pe actualul președinte al Statelor Unite care a locuit în reședința respectivă în perioada mandatului lui Barak Obama. Joe Biden chiar i-a transmis lui Mike Pence că „vei fi încântat de piscină”.

În ultimii patru ani, familia Pence a găzduit aici o petrecere anuală la piscină pentru veterani.

În ceea ce privește designul arhitectural al Cercului Observatorului Numărul Unu, arhitectul Leon E. Dessez a fost vizionarul din spatele acestei case istorice. Exteriorul casei a fost lăsat nevopsit până în 1960, când cărămizile sale din teracotă au devenit de culoarea albă pe care o vedem astăzi.

