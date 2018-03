VIDEO. A apărut filmarea cu accidentul mortal în care a fost implicat o mașină autonomă Uber

Poliţia din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un material video care combină filmarea din două unghiuri a accidentului mortal în care a fost implicat un autovehicul autonom Uber, scrie News.ro.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ