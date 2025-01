Suma uriașă cu care a fost vândută chitara legendarului Jeff Beck. Artistul a susţinut ultimul său turneu în 2022

O licitaţie organizată la Londra pentru chitarele şi alte echipamente muzicale care i-au aparţinut legendarului chitarist britanic Jeff Beck a strâns peste 8 milioane de lire sterline (9,5 milioane de euro), din care peste 1,06 milioane de lire sterline numai pentru celebra sa chitară Gibson Les Paul „Oxblood" din 1954.

Această chitară apare pe coperta albumului solo „Blow by blow" (1975) şi a fost utilizată în numeroase concerte susţinute de Jeff Beck, decedat la începutul anului 2023, informează AFP, potrivit Agerpres.

Preţul său de vânzare era estimat între 350.000 şi 500.000 de lire sterline (420.000 - 600.000 de euro), potrivit casei de licitaţii Christie's, organizatoarea licitaţiei.

Printre cele mai importante obiecte puse în vânzare s-a aflat şi o chitară Fender electrică fabricată în 1990, principalul instrument folosit de Jeff Beck între 1999 şi 2014, cumpărată cu peste 1 milion de lire sterline, după ce preţul său estimativ a fost cuprins între 20.000 şi 30.000 de lire sterline.

În total, au fost scoase la licitaţie peste 130 de obiecte, inclusiv chitare şi amplificatoare, utilizate de Jeff Beck „de-a lungul carierei sale care s-a întins pe aproape şase decenii", potrivit casei Christie's.

Născut în iunie 1944 într-o periferie a Londrei, Jeff Beck a fost considerat unul dintre cei mai buni chitarişti din lume, capabil să treacă foarte uşor de la un stil muzical la altul: de la rock la hard rock, blues şi jazz.

A devenit celebru după ce s-a alăturat trupei rock The Yardbirds în 1965, în care a cântat alături de Jimmy Page. Cei doi muzicieni au contribuit la succesul acestui grup legendar, din care a făcut parte şi Eric Clapton, datorită unor albume şi piese precum „Shapes of Things" şi „Over Under Sideways Down".

Jeff Beck a susţinut ultimul său turneu în 2022.

Muzicianul britanic, care a murit în ianuarie 2023 la vârsta de 78 de ani, a câştigat opt premii Grammy, care i-au recompensat virtuozitatea şi simţul inovaţiei de care a dat dovadă atunci când cânta la chitară electrică.

Înaintea licitaţiei, văduva lui, Sandra Beck, a declarat că are „inima frântă" la gândul de a se despărţi de aceste instrumente muzicale. "Însă ele trebuie să fie împărtăşite, folosite pentru a cânta şi iubite din nou", a adăugat ea.

