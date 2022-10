Tabloul unui oraș fantomă. După ora 15.00 nu mai e nimeni pe străzi, o mașină la o oră târzie "nu este un semn bun"

Herson a ajuns un oraș fantomă, cu oameni epuizați emoțional, cu străzi goale, cu doar două-trei lumini aprinse în cartiere și soldați ruși care patrulează în haine civile, cu arma în mână.

O femeie din Herson a vorbit pentru CNN despre situația din orașul ocupat de ruși, unde civililor li s-a ordonat să plece dacă vor să rămână în viață.

Administrația din oraș a ordonat sâmbătă evacuarea urgentă: "Din cauza situației tensionate de pe front, a pericolului crescut de bombardare masivă a orașului și a amenințării cu atacuri teroriste, toți civilii trebuie să părăsească imediat orașul și să treacă pe malul de est al Niprului!".

"Din păcate, mulți locuitori din Herson au fost nevoiți să ia în considerare părăsirea orașului. Fiecare avea propriile motive, griji și temeri. Dar sunt 100% sigur că nimeni nu a vrut să plece", a declarat femeia.

Ea a spus că Herson a devenit un oraș fantomă, deoarece zeci de mii de locuitori au plecat de la începutul ocupației ruse în martie.

"Seara se pot vedea numeroase clădiri înalte în care sunt luminate maxim două-trei ferestre. În timpul zilei, puteți întâlni oameni mai ales în zona pieței. Dar la orele 15-16 străzile sunt goale și nu mai este nimeni nicăieri", a adăugat ea.

Femeia a susținut că nu se gândește să plece: "Să fiu sinceră, această întrebare mă enervează... Acesta este pământul meu, Herson este casa mea. Am luat parte la mitinguri împotriva ocupanților din primele zile de război, am luptat cât am putut. Această luptă continuă."

Ea a povestit că atmosfera din oraș este tensionată: "Oamenii sunt epuizați emoțional, unii pur și simplu nu ies din casă pentru a nu se întâlni cu soldații. Este imposibil să te relaxezi aici. Seara când aud o mașină trecând pe lângă casă, încep să devin nervoasă, pentru că o mașină la o oră târzie nu este un semn bun".

Acum, una dintre cele mai mari temeri este legată de iarna care va veni, oamenii sunt îngrijorați că nu vor avea cu ce să se încălzească.

Femeia a spus că nu există o problemă legată de alimente de bază: "Herson s-a transformat într-o piață ad-hoc, toată lumea vinde tot ce poate. Cineva coace pâine de casă, cineva coace prăjituri, cineva își vinde lucrurile pur și simplu în mijlocul străzii punându-le pe o hârtie".

În schimb, medicamentele și laptele praf pentru bebeluși sunt insuficiente și foarte scumpe: "Tot ce se importă acum sunt medicamente din Federația Rusă. Medicamentele sunt vândute pur și simplu pe stradă din mașină sau de unii, în privat."

În ceea ce-i privește pe soldații ruși din oraș, femeia afirmă că nu se poate stabili dacă sunt mai mulți sau mai puțini, deoarece soldații umblă în haine civile: "Nu pot spune că sunt mai puțini soldați ruși. Și-au scos uniformele militare și s-au îmbrăcat în civil. Unii merg pe stradă îmbrăcați în haine civile, dar cu o mitralieră."

"Putem auzi constant cum Forțele Armate ale Ucrainei bombardează pozițiile ocupanților. Nici nu vă puteți imagina cât de fericiți sunt localnicii din cauza asta", a spus ea.

