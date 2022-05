Tatăl lui Boris Johnson și-a luat cetățenie franceză pentru că vrea să păstreze o "legătură" cu UE

Tatăl premierului britanic Boris Johnson, Stanley, în vârstă de 81 de ani, a obţinut cetăţenia franceză. El a justificat cererea de naturalizare prin faptul că vrea să păstreze o "legătură" cu Uniunea Europeană UE, în condiţiile în care ţara sa a ieşit din UE.

Conservator la fel ca fiul său Boris, defavorabil Brexitului în 2016 înainte de a-şi schimba opinia în anul următor, Stanley Johnson, născut pe 18 august 1940 dintr-o mamă franceză, a solicitat cetăţenia franceză la Consulatul General al Franţei de la Londra pe 18 noiembrie 2021, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Ţinând cont de elementele din dosar şi în absenţa unei decizii de refuz a ministrului justiţiei, Stanley Johnson a obţinut cetăţenia franceză pe 18 mai 2022, la expirarea termenelor prevăzute de Codul Civil", a anunţat, joi, Ministerul Justiţiei francez.

"Această declaraţie are efect doar în cazul lui Stanley Johnson şi nu se extinde asupra descendenţilor săi", a precizat instituția.

Consulul Franţei la Londra îi va înmâna "personal" lui Stanley Johnson certificatul său de cetăţenie.

"Voi fi întotdeauna european, aceasta este sigur", a explicat Stanley Johnson la postul de radio RTL în decembrie 2020. Europarlamentar între 1979 şi 1984, el a justificat cererea de naturalizare prin faptul că vrea să păstreze o "legătură" cu Uniunea Europeană (UE), în condiţiile în care ţara sa a ieşit din UE.

"Nu înseamnă că am vrut să devin francez. Dacă am înţeles bine, eu sunt francez. Mama mea este născută în Franţa, mama ei era în întregime franţuzoaică şi tatăl ei la fel. Prin urmare, pentru mine a însemnat să cer ceea ce am deja", a subliniat el.

Persoanele franceze prin descendenţă nu mai beneficiază de această cetăţenie dacă familia lor (ascendenţii) a rămas instalată în străinătate timp de peste 50 de ani, fără a-şi exercita drepturile legate de cetăţenie, prevede legislaţia franceză. Este vorba de pierderea cetăţeniei prin "desuetudine".

Însă un alt articol al Codului Civil francez le permite acestor persoane să-şi recapete cetăţenia franceză printr-o simplă declaraţie, sub rezerva de a justifica "legături manifeste de ordin cultural, profesional, economic sau familial" cu Franţa sau de a fi luptat pentru ea. Tocmai în baza acestui articol Stanley Johnson a semnat o declaraţie de cetăţenie franceză.

