Trei moduri în care Crăciunul distruge planeta: brazii, jucăriile și risipa

„Sunteți curioși să aflați cum afectează mediul această sărbătoare a consumerismului? Avem detaliile festive. Nenorocire!” - așa începe un articol din Politico dedicat efectelor nocive ale consumerismului crescut din timpul sărbătorilor de iarnă asupra mediului înconjurător. Cele mai importante trei probleme sunt reprezentate de dioxidul de carbon emis de brazii de Crăciun aruncați la gunoi, jucăriile care conțin substanțe periculoase și risipa privind ambalajele pentru cadouri.

1. Brazii de Crăciun care produc CO2

„Crăciunul poate fi o afacere gazoasă, iar bradul care stă mândru în sufrageria dvs. nu face excepție”, scrie Politico. În medie, un brad de Crăciun natural emite 16 kilograme de echivalent CO2 dacă ajunge la groapa de gunoi după utilizare. Această cantitate scade la aproximativ 3,5 kilograme dacă îl transformați în așchii de lemn sau îl ardeți ca lemn de foc.

Dar dacă vă gândiți să renunțați la bradul adevărat și să alegeți unul din plastic, ar trebui să vă mai gândiți. Copacii artificiali au amprente de carbon mult mai mari, emițând în medie 40 de kilograme de CO2eq. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece plasticul este fabricat din combustibili fosili.

Apoi, există problema pesticidelor. Pomii de Crăciun naturali sunt crescuți rapid și adesea în plantații monocultură, care nu sunt cunoscute ca fiind paradisuri pentru biodiversitate. Pentru a proteja acești pomi de dăunători și boli, se împrăștie adesea pesticide - inclusiv controversatul erbicid glifosat. Anul trecut, ONG-ul ecologist german Bund a testat câțiva copaci din întreaga țară și a găsit urme de pesticide pe majoritatea dintre ei.

2. „Slime” toxic și alte coșmaruri pe bază de jucării

În ceea ce privește ceea ce se află sub brad, jucăriile copiilor nu o duc mult mai bine. Potrivit unui raport al Toy Industries of Europe (TIE) publicat la începutul acestui an, aproximativ 80 % din cele peste 100 de jucării testate de la comercianți terți de pe 10 piețe online nu au respectat standardele de siguranță ale UE, cum ar fi cele stabilite de Directiva UE privind siguranța jucăriilor.

Produsele „Slime” (un compus maleabil și adesea viu colorat, de consistență gelatinoasă, oarecum similar plastilinei, dar mult mai elastică, n.r.) - preferatele copiilor și coșmarul adulților - conțineau de peste 13 ori limita legală de bor, o substanță chimică legată de probleme de sănătate reproductivă.

TIE pune acest lucru pe seama lacunelor din regimul UE privind siguranța jucăriilor. Deși blocul comunitar are cele mai stricte norme din lume privind siguranța jucăriilor, lobby-ul afirmă că acestea nu se aplică vânzătorilor din afara UE atunci când vânzarea este facilitată prin intermediul unei piețe online.

„Situația se înrăutățește, deoarece aceste platforme devin din ce în ce mai populare”, a declarat Catherine Van Reeth, director general al TIE, pentru Politico. Aceasta nu a fost în mod inerent un lucru rău, a adăugat ea, spunând că membrii TIE - care includ LEGO, The Walt Disney Company și producătorul de Barbie Mattel - vând, de asemenea, prin intermediul platformelor online.

„Dar diferența este că atunci cumperi de la o marcă pe care o cunoști și o marcă ce prioritizează siguranța, în timp ce noi am constatat că o mulțime de jucării care sunt vândute pe piețele online sunt vândute de vânzători terți, adesea nu din UE, cărora nu le pasă cu adevărat de siguranță”.

Datele susțin această afirmație. Conform Eurostat, în 2023, UE a fost un importator net de jucării din restul lumii, 80 % dintre acestea provenind din China. Aproape toate alertele chimice privind jucăriile emise în UE în 2024 se refereau la cele provenite din China.

3. Mănâncă, bea, călătorește și risipește

Cadouri, călătorii și mese extravagante, bogate în carne: toate sunt caracteristici comune ale sezonului festiv și coșmarul ecologiștilor. Să începem cu deșeurile de ambalaje, scriu jurnaliștii Politico: este vorba despre mii și mii de metri de hârtie de împachetat. Potrivit organizației ecologice non-profit Repak, Irlanda a generat aproximativ 97. 000 de tone de deșeuri de ambalaje de Crăciun în 2022.

Apoi, există risipa de alimente. Potrivit unui studiu realizat de agenția franceză de tranziție ecologică ADEME în 2022, 83% dintre mese sunt preparate în cantități excesive în perioada sărbătorilor.

Consumul de carne, în special, crește vertiginos de Crăciun. Iar acest lucru are efecte grave asupra mediului. Conform Agenției Internaționale pentru Energie, agricultura contribuie cu 40% la emisiile globale de metan, în special din cauza metanului emis de vaci și oi (metanul este unul dintre cele mai puternice gaze cu efect de seră). În general, conform Organizației Națiunilor Unite, creșterea animalelor este responsabilă pentru puțin sub 15% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial - aproximativ la fel ca producția de oțel și ciment la un loc.

Hrănirea animalelor necesită, de asemenea, defrișarea unor întinse suprafețe de teren pentru cultivarea de soia, porumb și alte cereale care îngrașă porcul sau curcanul de Crăciun. Între timp, pășunatul bovinelor și ovinelor hrănite cu iarbă înseamnă adesea și tăierea pădurilor sau drenarea zonelor umede. Toate acestea au un dublu impact asupra mediului: distrug biodiversitatea și elimină rezervoare vitale de carbon, contribuind la schimbările climatice și la distrugerea naturii.

Dar când vine vorba de impactul asupra climei, nimic nu este mai rău decât să zbori acasă de Crăciun, scrie sursa citată.

Potrivit Organizației Aviației Civile Internaționale, o călătorie dus-întors de la Londra la New York emite peste o jumătate de tonă de dioxid de carbon per pasager. O persoană obișnuită din Europa emite puțin peste șapte tone metrice de CO2 pe an. Cu alte cuvinte, în două zboruri, un pasager a emis aproape o zecime din emisiile pe care le produce un european mediu pe parcursul unui an întreg.

Pentru un zbor dus-întors între, să zicem, Bruxelles și Berlin, cifra este puțin sub 180 de kilograme (0,18 dintr-o tonă metrică) de C02, conform ICAO. O soluție mai ecologică este trenul. Eurostar se laudă că o călătorie feroviară între Bruxelles și Londra emite 2,9 kilograme de CO2 per pasager, în timp ce un avion emite de 23 de ori mai mult, cu 68,1 kilograme.

Toate acestea sunt foarte bune pentru cei care fac o scurtă călătorie acasă de Crăciun. Dar cum pot americanii din Europa preocupați de climă să ajungă acasă de Crăciun într-un mod mai ecologic? În prezent, nu pot - cu excepția cazului în care sunt pregătiți să traverseze Oceanul Atlantic în stilul Greta Thunberg, conchide Politico.

Editor : B.E.