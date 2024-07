Trump i-a spus nepotului său să-și lase fiul cu dizabilități să moară, iar apoi să se mute. Declarațiile, publicate într-o nouă carte

Donald Trump, candidatul republican la Casa Albă, i-a spus nepotului său că ar trebui să-și lase fiul cu dizabilități să moară, apoi „să se mute în Florida”. Acesta din urmă a publicat informațiile în noua sa carte, și a numit comentariul ca fiind „îngrozitor”.

Un schimb șocant de replici este descris în noua carte a nepotului fostului președinte al SUA, Donald Trump, All in the Family: The Trumps and How We Got This Way (Toți în familie: Familia Trump și cum am ajuns așa), care va fi publicată săptămâna viitoare. The Guardian a obținut o copie.

Miercuri dimineață, Time a publicat un extras din carte în care detaliază remarca insensibilă a lui Trump despre strănepotul său cu dizabilități. Aceasta a venit la câteva zile după ce familia l-a portretizat pe Trump ca fiind un bunic și un bărbat de familie „foarte grijuliu și iubitor”.

Fred C. Trump al III-lea este fiul lui Fred Trump Jr. , fratele mai mare al lui Donald Trump, care a murit la 43 de ani în anul 1981. El este un director imobiliar de succes din New York și este căsătorit cu Lisa, un militant pentru drepturile persoanelor cu dizabilități precum fiul lor, William.

În 2020, sora lui Fred Trump al III-lea, Mary Trump, și-a publicat propriul ei memoriu, Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man (Prea mult și niciodată suficient: cum familia mea a creat cel mai periculos om din lume). Lucrarea include o poveste despre modul în care Donald Trump și frații săi i-au dezmoștenit pe Fred și Mary Trump, apoi au întrerupt finanțarea pentru îngrijirea lui William.

Cazul a fost soluționat în 2001. În propria sa carte, Fred Trump al III-lea descrie cum a făcut un apel către unchiul său după înmormântarea de la Casa Albă a lui Robert Trump, fratele mai mic al președintelui de atunci, în 2020.

Schimbul de replici dintre cei doi

Fred Trump al III-lea spune că Donald Trump era atunci „singurul” dintre cei mai bătrâni din familie care încă „contribuia în mod constant” la îngrijirea lui William. Acesta declară că l-a sunat pe Donald Trump după ce l-a văzut la Briarcliff, un club de golf din comitatul Westchester, New York, și a descris nevoile fiului său, costurile mari pentru îngrijirea lui și „o oarecare greșeală” din partea fraților Trump.

„Și-a luat o secundă pauză, de parcă s-ar fi gândit la întreaga situație”, scrie Fred.

„Nu știu”, a spus el în cele din urmă, oftând. „Nu te recunoaște. Poate ar trebui să-l lași să moară și să te muți în Florida.”

Fred Trump al III-lea scrie: „Stai! Ce tocmai a spus? Că fiul meu nu mă recunoaște? Că ar trebui să-l las să moară? Chiar a spus asta? Că ar trebui să-mi las fiul să moară... ca să mă pot muta în Florida? Pe bune?"

„S-ar putea ca Donald să nu înțeleagă niciodată asta”

Acesta a mai zis că nu ar fi trebuit să fie surprins, deoarece l-a auzit pe unchiul său spunând ceva asemănător la o întâlnire din Biroul Oval cu medici și susținători ai drepturilor persoanelor cu dizabilități. În cadrul acesteia, tot în 2020, Trump „a părut interesat și chiar îngrijorat”, scrie Fred al III-lea.

„Am crezut că a fost mișcat de ceea ce doctorul și susținătorii de la întâlnire tocmai împărtășiseră despre parcursul pacienților lor și a membrilor propriilor familii. Dar m-am înșelat."

„Oamenii aceia…Forma în care se află, toate cheltuielile, poate că astfel de oameni ar trebui să moară”, a spus Donald Trump.

„Vorbeam despre vieți umane... M-am întors și am plecat”, mai spune Fred Trump.

La apelul ulterior pentru ajutor dedicat lui William, scrie Fred al III-lea, unchiul său a spus același lucru: „Data trecută, copiii altora trebuiau să moară. De data aceasta, fiul meu”.

„M-a durut să-l aud spunând asta. Acceptarea și toleranța ar veni doar cu educația și conștientizarea publicului”, scrie Trump al III-lea. „S-ar putea ca Donald să nu înțeleagă niciodată asta”.

