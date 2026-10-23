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Turcia lansează un avertisment privind un nou atac asupra Iranului: „Nimeni nu susţine o astfel de măsură”

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Hakan Fidan face declaratii
Hakan Fidan, ministrul turc de Externe. Foto: Profimedia
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Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a avertizat vineri în legătură cu un nou atac asupra Iranului, afirmând că un astfel de demers ar agrava tensiunile şi ar extinde şi mai mult conflictul în regiune, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Fidan s-a întâlnit la Istanbul cu omologii săi din Egipt, Pakistan, Arabia Saudită, Germania, Franţa, Regatul Unit şi Italia pentru a discuta despre evoluţiile legate de războiul din Iran, atacurile asupra Arabiei Saudite lansate de rebelii houthi, susţinuţi de Iran, precum şi despre războiul Rusiei în Ucraina.

„Suntem cu toţii de acord că un nou atac asupra Iranului ar extinde războiul în regiune”, a declarat Fidan într-o conferinţă de presă după reuniune.

„O intervenţie militară împotriva Iranului nu reprezintă, sub nicio formă, o soluţie. În acest moment, nimeni nu susţine o astfel de măsură”, a adăugat el.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat vineri, la finalul discuţiilor, că o nouă escaladare a tensiunilor între Iran şi Statele Unite nu ar aduce decât pierderi tuturor părţilor implicate şi ar conduce la o creştere a preţului petrolului.

Declaraţiile au loc în urma unui articol publicat miercuri de New York Times, potrivit căruia armatele Statelor Unite şi Israelului ar fi elaborat planuri concrete pentru noi atacuri împotriva Iranului, care ar urma să aibă loc după alegerile de mijlocul mandatului din SUA din noiembrie.

Citând oficiali americani, ziarul menţionează ca printre ţintele vizate se numără infrastructura energetică a Iranului, instalaţiile nucleare, precum şi arsenalul de rachete şi drone al ţării.

Turcia, stat membru NATO, a menţinut contacte strânse cu Washingtonul, Teheranul şi mediatorii regionali în încercarea de a pune capăt războiului. Ankara a cerut în repetate rânduri încetarea atacurilor şi a avertizat cu privire la riscul extinderii conflictului la nivel regional.

În urma discuţiilor de vineri, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Germania, Franţa şi Regatul Unit sunt pregătite să negocieze cu Iranul pentru a garanta că acesta nu se va dota cu arme nucleare, pledând totodată pentru acordarea de sprijin Arabiei Saudite şi Yemenului.

Editor : C.L.B.

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