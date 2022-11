Adina Vălean: Decizia finală privind aderarea României la Schengen este una subiectivă

Comisarul european pe Transporturi, Adina Vălean, a declarat, miercuri, la Digi24, că raportul Comisiei Europene privind aderarea României la Spațiul Schengen este unul „excelent”, dar că decizia finală care va fi luată prin vot de statele membre în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne al UE este „subiectivă”.

„Acest semnal este unul maxim important, pentru că el reconfirmă stadiul excelent de pregătire al țării noastre pentru Spațiul Schengen, dă un semnal politic puternic. De altfel, nu doar Comisia Europeană, și Parlamentul European și președinția susțin acest lucru.

Decizia în sine, așa cum nu a fost luată până acum, este una de natură subiectivă. Când o decizie devină subiectivă și nu obiectivă, nu poți să știi niciodată care este deznodământul, dar pe absolut toate regulile de politică și toate criteriile obiective, decizia ar trebui să fie una pozitivă și trebuie să spun că de data asta, spre deosebire în mod tradițional, a existat un efort susținut și vizibil de explicare, de convingere, pe care țara noastră l-a făcut și a fost foarte vizibil la Bruxelles.

Ideea de a oferi voluntar o misiune de reevaluare a stadiului de pregătire a fost iarăși una foarte bună care a spart puțin cercul vicios în care evaluarea precedentă era de foarte mulți ani, din 2011. Pe de altă parte, conform regulilor, nu se mai putea face o reevaluare oficială. Decizia finală rămâne una subiectivă.

Pentru România nu rămâne nimic în plus de făcut. Am găsit ceva la bulgari, am găsit ceva la croați, dar pentru România chiar se spune că toate sunt foarte bine așezate, că se respectă...că are structuri instituționale foarte solide, care permit respectarea drepturilor fundamentale.

Per ansamblu, în raport, se vorbește și despre reformarea permanentă și viitoare a Schengen, cu noi propuneri care vin să întărească guvernanța Schengen, colaborarea IT precum că și în viitor Bulgaria, România, Croația vor trebui alături de celelalte state Schengen să contribuie la această modernizare a sistemului, dar asta nu reprezintă o evaluare sau un «to do» acum în prezent pentru România”, a afirmat comisarul român Adina Vălean.

Comisarul european pe transporturi a spus că nu există un regulament european oficial pentru aderarea pe etape la Schengen, în contextul informațiilor care circulă în spațiul public despre o posibilă intrare în Schengen a României etapizat pe cale terestră și aeriană.

„Ea nu este o variantă oficială, în sensul în care nu există o regulă, o evaluare diferită pe modurile de transport. Nu veți găsi în raport astfel de sugestii. Totul este posibil în discuțiile dintre statele membre Schengen, dar nu văd de ce în ceea ce privește România ar trebui să se facă o astfel de disociere.

Cred că, din contră, noi de la Transporturi am introdus în raport și această referire. De fapt, frontierele terestre pentru liniile logistice de transport european aduc pierderi economice foarte mari UE dacă avem o frontieră Schengen. Există o importanță foarte mare privind frontiera terestră“, a mai afirmat oficialul.

Comisia Europeană cere Consiliului UE să ia deciziile necesare, fără nicio întârziere, pentru a permite aderarea deplină a României, Bulgariei şi Croaţiei la Spaţiul Schengen, ca urmare a adoptării unui raport de evaluare a acestor țări.

Editor : Alexandru Costea