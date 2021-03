„Am găsit un mormânt cu numele meu pe el”. Descoperirea făcută de zeci de femei din Italia care au pierdut o sarcină sau au făcut avort

Un scandal a izbucnit în Italia după ce zeci de femei care au făcut avort sau au pierdut o sarcină la peste 20 de săptămâni au descoperit că, fără să știe, fătului i s-a făcut o înmormântare religioasă, într-un mormânt marcat cu numele femeii, relatează BBC.

Totul a ieșit la iveală după ce o femeie, Marta Loi, a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu mormântul descoperit de ea. Scandalul aduce din nou în atenție lupta pe care o duc încă multe femei din Italia pentru a face avort, deși a fost legalizat în 1978.

În Italia, o femeie poate face avort după 12 săptămâni de sarcină din motive de sănătate, dacă viața îi este pusă în pericol. Conform legii, fetușii trebuie înmormântați în gropi comune, cu excepția cazului în care femeia dorește altceva.

„Am găsit un mormânt în care era îngropat fetusul, având deasupra o cruce, un simbol religios care nu îmi aparține, pentru că sunt atee, și cu numele și prenumele meu pe cruce”, spune Marta Loi.

Aceasta, în condițiile în care o îmomântare religioasă, cu cruce pe mormânt, ar fi trebuit cerută chiar de ea, conform legii. Adăugarea numelui pe cruce este o încălcare a dreptului la viață privată.

„Am auzit în 2020 despre aceste cimitire de fetuși. Am vrut să verific, așa că am sunat la morga spitalului în care am făcut avortul. Mi-au spus că fetusul este înmormântat în cimitirul Flaminio și că îl voi găsi acolo, cu o cruce cu numele meu”, spune femeia.

„Eu am făcut o alegere clară să nu existe un loc fizic care să-mi aducă aminte”, adaugă ea.

După ce o postare scrisă de Loi s-a viralizat, zeci de femei au aflat că sunt în aceași situație. Sunt cel puțin două cimitire în care numele femeilor, furnizate de spitale din motive administrative, au ajuns pe cruci, fără acordul lor.

Administrația cimitirelor din Roma a refuzat să comenteze subiectul.

Există asociații catolice care fac slujbe religioase la cererea femeilor care au făcut avort sau au pierdut o sarcină. O astfel de asociație religioasă se află la Cremona, dar aici nu sunt puse pe cruci numele femeilor.

Noul scandal readuce la lumină lupta pe care o duc multe femei din Italia pentru a putea face un avort, într-o țară în care Biserica are încă o influență majoră.

Legea le permite și medicilor să refuze să facă această procedură din motive etice. Circa 70% dintre medicii din Italia se opun avortului. Procentajul ajunge chia la 90% în unele regiuni.

„Sunt un medic creștin catolic. Maica Teresa mi-a spus odată: avortul e cel mai mare dușman al păcii. Din experiența mea 80% dintre femeile care vin aici cu intenția de a face un avort s-au răzgândit pentru că le-am explicat unele lucruri. Le-am explicat clar știința. Fără nicio presiune”, spune medicul Giuseppe Noia.

