Politica ungară poate părea uneori ca o telenovelă care este blocată cu aceleași personaje și care durează prea mult timp. Sunt scandaluri ocazionale, dar nimic nu pare să se schimbe vreodată. Aici, puteți începe învățământul primar, puteți absolvi liceul și puteți începe facultatea, iar Viktor Orbán va fi în continuare prim-ministru, scrie jurnalista Viktoria Serdult într-un articol de opinie pentru The Guardian.

Dar scenariul pare pe cale să fie rescris, pentru că domnia de 14 ani a lui Orbán este contestată de Peter Magyar, fostul soț al fostului ministru al justiției al lui Orbán, Judit Varga. Partidul Tisza recent format al lui Magyar are în prezent un avans de două cifre față de Fidesz în ultimele sondaje de opinie. Alegerile generale sunt programate în primăvara lui 2026, iar Fidesz intră în panică.

Magyar a fost cândva un insider puternic Fidesz în sine. Dar după ce Fidesz a sacrificat-o pe Varga – a făcut-o să demisioneze din cauza deciziei de a grația o persoană influentă, implicată într-un scandal de abuz sexual asupra copiilor – Magyar a intrat în lumina reflectoarelor și a criticat deschis guvernul Orban și sistemul său. Într-o postare publică pe Facebook, el a insistat că starea actuală a Ungariei este doar un produs politic, „un înveliș de zahăr care servește doar pentru două scopuri: de a acoperi funcționarea fabricii de energie și de a dobândi o bogăție masivă”.

Câteva săptămâni mai târziu, el a fost menționat pe rețelele sociale și pe pancarte la demonstrațiile în masă ca Lisan al Gaib, mesia Fremen din filmul Dune II, care tocmai fusese lansat. Mulți maghiari s-au săturat de corupție și nepotism după 14 ani de guvernare Fidesz, precum și de opoziția neputincioasă, scrie Viktoria Serdult. Tânărul deschis din interior părea a fi persoana care ar putea aduce în sfârșit schimbarea.

Pentru a-și oficializa rolul, Magyar a preluat conducerea Tisza, un micropartid politic fondat în 2021. În iunie 2024, partidul a câștigat șapte locuri în Parlamentul European și a fost invitat să se alăture celui mai mare grup al său, Partidul Popular European. De atunci, popularitatea Tisza a crescut exponențial. În primul rând, a înghițit majoritatea alegătorilor de opoziție ai rivalilor săi liberali, verzi și de stânga, care sunt dispuși să facă compromisuri în chestiuni precum afilierea trecută a lui Magyar la Fidesz. Apoi mesajele sale puternice anticorupție au început să rezoneze în rândul alegătorilor conservatori din mediul rural.

Magyar este dinamic, sportiv și elegant. Comunicarea lui este un amestec de teatralitate, absurd, aroganță și spiritualitate. Nu se teme să-l numească pe Orbán „Al Capone al Carpaților”, să iasă din studiourile TV când nu-i plac întrebările și să-și bată joc de miniștrii guvernamentali în comentariile de pe Facebook. Când Tamás Menczer, secretarul de stat și directorul de comunicare al Fidesz, l-a apostrofat agresiv în fața camerelor, Magyar i-a sugerat să se spele pe dinți pentru că avea respirație urât mirositoare. Criticii îl descriu drept un clovn pompat cu testosteron sau un mini-Trump, dar este incontestabil talentat.

La început, Orbán a fost în negare: luni de zile, nici măcar nu a pomenit de Magyar în public. Apoi a pus în mișcare mașinăria. Mass-media controlată de guvern a lansat o campanie de calomniere, spune Viktoria Serdult. Și împotriva lui Magyar a fost deschis un dosar penal, în cadrul căruia a existat o cerere de înlăturare a imunității care i-a fost acordată în calitate de europarlamentar – pentru un incident în care ar fi luat un telefon de la un bărbat care îl filma într-un club de noapte din Budapesta. Nimic din toate acestea nu pare să fi zgâriat reputația liderului opoziției. Orbán a început o început chiar și o dietă și un regim de antrenament, pentru a se potrivi cu aspectul fotogenic al adversarului său.

Dar Orbán are probleme mai mari decât kilogramele în plus și costumele nepotrivite. Economia mică și deschisă a Ungariei este vulnerabilă la șocurile externe și stagnează de doi ani. Rata inflației este una dintre cele mai ridicate din UE, iar moneda națională este slabă. Situația geopolitică instabilă și viitoarea administrație Trump ar putea exacerba criza Ungariei prin tarife comerciale și cheltuieli majore pentru apărare. Deficitul bugetar excesiv a condus deja la măsuri disciplinare din partea UE, care, de asemenea, blochează finanțarea din cauza unor probleme legate de statul de drept. În același timp, guvernul va fi sub presiune pentru a crește schemele de plăți sociale cu un an înainte de alegeri. Singura soluție posibilă este creșterea datoriei publice pentru a fi rambursată de următorul guvern. Doar propaganda nu va fi suficientă pentru a ascunde problemele economice, iar acest lucru înseamnă necazuri pentru Orbán.

Pentru cei de la putere, miza la următoarele alegeri este incredibil de mare. Dacă Tisza va câștiga, beneficiarii așa-zisei cleptocrații semi-autoritare a Ungariei nu numai că își vor pierde birourile și afacerile, ci ar putea fi și acuzați penal. Orbán a capturat multe dintre instituțiile foste independente ale statului, dar nu este clar cât de departe vor merge pentru a menține actualul regim politic.

Constituția din 2011 cimentează alegerile politice cheie, cum ar fi procurorul-șef și membrii curții constituționale, legând mâinile viitoarelor guverne. Partidul de guvernământ a asigurat deja miliarde de euro în așa-numitele trusturi de interes public controlate de administratori loiali lui Orbán. De asemenea, premierul și-a plasat oamenii în fruntea instituțiilor-cheie pe termene neobișnuit de lungi. Exemplul polonez arată că este aproape imposibil să se îndepărteze obstacolele din calea statului de drept în condițiile în care este obligat de reformele impuse de administrația anterioară.

Un scenariu posibil este ca Magyar și Tisza să câștige alegerile din 2026, dar să fie în cele din urmă paralizate de datoria publică și de controalele și echilibrele instituțiilor „independente” conduse de aliații lui Orbán. Magyar a spus că cea mai importantă măsură ar fi recâștigarea fondurilor UE reținute în timpul mandatului lui Orbán și introducerea unor reguli anticorupție ferme. El a promis, de asemenea, limite de mandat pentru prim-ministru și revenirea unor ministere independente de dezvoltare rurală, educație și sănătate. Pachetul său s-a dovedit popular în rândul alegătorilor până acum, dar mai rămâne un an și jumătate în opoziție.

Editor : Ș.R.