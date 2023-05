Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, a vorbit joi seară, la Digi 24, despre directiva Uniunii Europene privind digitalizarea permisului de conducere și despre noile reguli pentru obținerea acestuia, recomandări despre care precizează că au ca obiectiv să sporească siguranța rutieră la nivel european.

„Noi reguli pentru că trebuia la nivel european să armonizăm și să modernizăm și permisele de conducere, cu accent pe a armoniza regulile. Ele sunt foarte variate la nivelul Uniunii Europene, dincolo de recunoașterea reciprocă, sunt diverse condiții pentru obținerea permisului de conducere, pentru controalele medicale sau vârsta de la care poți să-l iei. Sunt țări nordice în care tinerii sunt lăsați să conducă așa numitele tractoare, care sunt mașini cu o viteză limitată să spunem la 50km/h încă de la 14 ani și atunci a fost nevoie să armonizăm, să coordonăm regulile. Această chestiune a permiselor de conducere face parte dintr-un pachet mai larg care este destinat a spori siguranța rutieră la nivelul european pentru că vor fi întărite și regulile privind aplicarea pedepselor de circulație transfrontalier”, spune Adina Vălean.

Totodată, Uniunea Europeană dorește digitalizarea permiselor de conducere, care vor conține datele de identificare ale conducătorului auto, dar și informații privind comportamentul acestuia în trafic.

Digitalizarea permiselor de conducere, să avem și noi permise de conducere digitale peste tot în Europa. Un permis de conducere digital cu tot ceea ce înseamnă datele necesare, cu datele de identificare și dar și cu situația comportamentului conducătorului auto.

Recomandările UE pentru obținerea permisului de conducere

Comisarul european pentru Transporturi a precizat că pregătirea și testul pentru obținerea permisului de conducere vor acoperi lucruri care să ajute la identificarea riscurilor în trafic. „Sunt câteva reguli noi. Într-adevăr de la 17 ani pot începe să conducă însoțit și după doi ani pot da un test pentru a obține definitiv permisul de conducere, cu toleranță zero la anumite abateri, dintre care alcoolul. Dacă se întâmplă ceva în această perioadă de probă, își pot lua adio de la permis.

De asemenea, se schimbă puțin, se adaptează și se modernizează condițiile pentru obținerea permisului, în sensul în care pregătirea și testul să acopere lucruri care țin mai mult de identificarea riscurilor în trafic, pentru că s-a constatat că asta e o categorie care conduce la nesiguranța rutieră. Apoi chestiuni legate de sistemele nou automate care asigură șoferul într-o conducere mai sigură. Noile mașini, cele electrice șamd au alte reguli. Toate astea vor face parte dintr-un nou set de condiții pentru pregătire și pentru testele pentru obținerea permisului de conducere”, a explicat aceasta.

Adina Vălean precizează că este vorba de recomandări și nu despre obligații și susține că, odată adoptată directiva UE, e posibil ca în 2024 statele membre să poată implementa noile reguli în legislația națională. „Este o directivă ceea ce înseamnă că sunt recomandări. De exemplu, noi recomandăm ca după 70 de ani să se facă anual o evaluare medicală pentru a putea identifica dacă sunt riscuri pentru trafic, dacă persoana mai în vârstă are anumite riscuri îi pot împiedica performanța de șofer auto. Sunt țări în care nu există deloc niciun fel de control medical și atunci încercăm cumva prin directivă să ajungem la un compromis între obiceiuri, dar repet face parte din dorința noastră de a spori siguranța rutieră, astfel încât am propus lucruri pe care le-am considerat importante pentru aceasta. Ea este propusă, este în analiză și în momentul în care va fi adoptată va fi transmisă statelor membre care trebuie s-o introducă în legislația proprie. Probabil că anul viitor deja statele membre pot merge spre implementare în legislația națională”, a mai spus comisarul european pentru Transporturi.

