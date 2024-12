„Flota din umbră” a Rusiei e scoasă la lumină. Echipamente pentru spionarea NATO, descoperite la bordul petrolierului Eagle S

Echipamente de spionaj utilizate pentru monitorizarea activităților navale și aeriene ale NATO au fost descoperite la bordul petrolierului Eagle S, suspectat că a deteriorat cablul electric subacvatic Estlink 2, dintre Finlanda și Estonia, în ziua de Crăciun, scrie publicația de transport maritim Lloyd's List.

Nava Eagle S, suspectată că are legături cu Rusia, a fost recent reținută de autoritățile finlandeze. Potrivit sursei, echipamentul sofisticat de la bordul Eagle S era anormal pentru o navă comercială, consumând cantități semnificative de energie de la generatorul navei și provocând întreruperi frecvente de curent.

Echipamente similare au fost găsite și pe un alt petrolier, Swiftsea Rider, sub pavilion Honduras, care este deținut de același grup care are în proprietate Eagle S, sub pavilionul Insulelor Cook. Swiftsea Rider se află sub sancțiuni impuse de Marea Britanie.

Potrivit Lloyd's List, ambele nave fac parte din „flota din umbră” a Rusiei – o rețea de petroliere legate de Moscova prin structuri de proprietate opace și angajate în activități care încalcă sancțiunile occidentale.

Sursa a susținut că echipamentele de supraveghere și înregistrare au fost aduse la bordul Eagle S în „valize portabile uriașe”, împreună cu „multe laptopuri” care aveau tastaturi turcești și rusești, în timpul escalelor în porturi din Rusia și Turcia. Se pare că pe navă a fost prezentă, în timpul călătoriei, și o persoană care nu făcea parte din membrii echipajului.

Oficialii Gărzii de Coastă finlandeze s-au îmbarcat pe Eagle S, ca parte a unei investigații privind un potențial sabotaj legat de deteriorarea din 25 decembrie a cablului de energie Estlink 2. Cablul, care se află pe fundul Mării Baltice, leagă Finlanda și Estonia. Poliția finlandeză susține că petrolierul a încetinit și și-a târât ancora în jurul cablului, provocând pagube. În ziua următoare, trei cabluri submarine suplimentare care leagă Finlanda și Estonia au fost, de asemenea, avariate.

O sursă anonimă a împărtășit peste 60 de documente confidențiale despre Eagle S cu Lloyd's List în iunie, inclusiv un raport de verificare care detaliază numeroase încălcări ale siguranței identificate în timpul unei inspecții efectuate în timp ce petrolierul era ancorat în apele daneze în aceeași lună.

