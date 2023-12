Maia Sandu îi invită pe moldoveni la Preşedinţie pentru a sărbători deschiderea negocierilor de aderare la UE: „Să ne bucurăm împreună”

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu invită cetăţenii la Preşedinţie duminică, pentru a sărbători deschiderea negocierilor de aderare la UE.



„Să ne bucurăm împreună de un pas istoric pentru destinul ţării noastre. Am reuşit să obţinem încrederea Uniunii Europene, am păstrat unitatea şi am muncit cu toţii foarte mult pentru ca Moldova să câştige şansa unui viitor mai bun pentru toţi cetăţenii", a transmis de Maia Sandu pe pagina de Facebook.

Preşedintele Republicii Moldova îndeamnă toate instituţiile, toţi partenerii de dezvoltare, toţi antreprenorii din Moldova să vorbească despre integrarea europeană, să promoveze parcursul european al ţării şi, împreună, să transforme întreaga Moldovă într-un stat european.

„Vă aştept duminică, pe 17 decembrie, la ora 14:00, în curtea Preşedinţiei, să ne bucurăm împreună", a precizat Maia Sandu.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunţat joi seara că liderii UE au decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova.

„Dragi moldoveni, felicitări! Decizia de azi de a deschide negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este victoria noastră a tuturor. Uniunea Europeană a zis „da” pentru ţara noastră, a zis „da” pentru viitorul nostru european. Este o pagină nouă în istoria noastră”, a scris pe Facebook, imediat după anunţ, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

