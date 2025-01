Suedia, statul european cu cele mai multe infracțiuni armate pe cap de locuitor, caută să trimită deținuții în străinătate

Suedia poate trimite infractorii să își ispășească pedepsele în închisori din străinătate, a declarat miercuri o comisie numită de guvern, în timp ce țara se străduiește să gestioneze un aflux de noi deținuți provenit dintr-un val de infracțiuni comise de bande, transmite Reuters.

„Este necesar să găsim noi soluții în cadrul Serviciului penitenciar și de probațiune”, a declarat ministrul justiției, Gunnar Strommer, într-o conferință de presă, precizând că Suedia poartă deja discuții cu alte țări cu privire la închirierea de spațiu în închisorile lor.

Suedia a fost afectată de infracțiunile comise de bande, care au luat amploare în ultimele două decenii și care au făcut ca țara nordică să ocupe primul loc în Europa în ceea ce privește violența armată mortală pe cap de locuitor.

Înarmată cu noi instrumente juridice și cu personal și fonduri sporite, poliția suedeză a făcut progrese în lupta împotriva bandelor - în ultimii doi ani au avut loc mai puține împușcături mortale și mai multe condamnări.

Deși acest succes a fost binevenit, el a pus sub presiune sistemul penitenciar. În 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile înregistrări, instanțele suedeze au pronunțat puțin sub 200.000 de luni de închisoare, o creștere de 25% față de anul precedent și o dublare față de 2014.

Închisorile și penitenciarele din Suedia sunt pline, iar Serviciul de închisori și probațiune susține că va avea nevoie de aproximativ 27.000 de paturi până în 2033, față de 11.000 în prezent.

Mattias Wahlstedt, șeful Comisiei, a declarat că nu există obstacole juridice în calea închirierii de către Suedia a unor locuri în închisori din străinătate, dar că o propunere în acest sens ar trebui să treacă mai întâi de parlament.

Autoritățile s-au confruntat, de asemenea, cu o serie fără precedent de atentate cu bombă, în special în regiunea capitalei Stockholm. Numai în luna ianuarie au avut loc 30 de atentate cu bombă, majoritatea fiind acte de estorcare comise de bande împotriva companiilor și cetățenilor, a declarat poliția.

