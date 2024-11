„Ucraina are nevoie de maşina ta!” Zeci de automobile au fost vandalizate în Franţa cu acest mesaj misterios

Mai mulți locuitori din Lyon şi Villeurbanne, ca şi din alte oraşe franceze, şi-au găsit maşinile vandalizate. Pe ele a fost marcat cu spray, în culorile drapelului ucrainean, acelaşi mesaj misterios, aparent proucrainean, dar în engleză: „Ukraine needs your car!”(Ucraina are nevoie de maşina ta - n.r.), relatează cotidianul francez Le Figaro, citat de News.ro.

Aceste mesaje, în culorile galben şi albastru ale drapelului ucrainean şi folosind aproximativ aceeaşi grafică, au atras atenţia multora.

Contactat, serviciul poliţiei naţionale interdepartamentale din Rhône a declarat pentru Le Figaro că „mai multe astfel de mesaje au fost găsite în districtul Lyon” şi că „au fost depuse în jur de zece plângeri”. O anchetă a fost deschisă pentru a găsi autorii şi a le înţelege motivele.

Dar zona metropolitană Lyon nu este prima în care apar aceste mesaje. Din octombrie, în oraşele Saint-Ouen, Meudon, Forbach şi Montpellier au fost găsite exact aceleaşi mesaje, pulverizate cu spray pe mai multe vehicule. În Meudon, au fost marcate astfel circa cincizeci de vehicule, iar în Montpellier 47, în noaptea de 22 spre 23 octombrie.

Kogutiak Volodimir, vicepreşedinte al Uniunii ucrainenilor din Franţa, spune că în spatele acestor „pseudoinscripţii pro-Ucraina” sunt „manipulări ale agenţilor ruşi activi”.

Deocamdată, nu a fost stabilit niciun motiv pentru aceste etichete care au apărut peste tot în Franţa.

Potrivit TF1, trei cetăţeni sârbi care sosiseră recent în Franţa au fost arestaţi la Meudon la începutul lunii octombrie. Parchetul din Lyon a deschis o anchetă pentru „daune colective”.

Cazul aminteşte de misterioasele Stele ale lui David albastre inscripţionate pe zidurile din Paris şi din suburbii în noiembrie 2023, după ce a început războiul din Gaza. Inscripţiile au fost comandate de serviciile de securitate ruse, după cum a dezvăluit DGSI la acea vreme.

Editor : M.C