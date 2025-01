Cine sunt victimele atacului de la New Orleans. A fost ucis și un fost jucător de fotbal

Un cunoscut jucător de fotbal american la nivel universitar, o tânără aspirantă la cariera de asistent medical și o mamă a unui copil de patru ani se numără printre victimele atacului din prima zi a anului din New Orleans, în care cel puțin 15 persoane au fost ucise, scrie BBC. Numele lor au fost dezvăluite de familii și rude înainte ca autoritățile să finalizeze examinările post-mortem.

Martin „Tiger” Bech

Martin „Tiger” Bech, care avea 27 de ani, a fost un fost jucător de fotbal american la Universitatea Princeton și anume echipa Princeton Tigers.

Moartea sa a fost confirmată într-o declarație a universității.

„Nu a existat o poreclă mai potrivită pentru un jucător de la Princeton pe care l-am antrenat”, a declarat fostul său antrenor Bob Surace, citat de site-ul universităţii.

„A fost un Tiger (Tigru) în toate felurile - un competitor feroce cu o energie fără limite, un coechipier valoros şi un prieten grijuliu. Ultima noastră conversaţie a fost despre cât de mândru am fost de progresul său în timpul anilor petrecuţi la Princeton şi de succesul pe care l-a cunoscut după absolvire. Dragostea mea se îndreaptă către întreaga familie Bech”, a mai spus Surace.

Fratele lui Martin Bech, Jack Bech, a postat un omagiu pe X, alături de un articol de presă despre moartea sa.

„Te voi iubi mereu, frate!”, a scris el. „M-ai inspirat în fiecare zi, iar acum vei fi alături de mine în fiecare moment. Am grijă de familie, T, nu-ți face griji. Asta e pentru noi”.

Marty Cannon, directorul liceului Saint Thomas Moore și antrenorul lui Bech din ultimul său an de liceu, a spus că era un tânăr special.

„Nu cred că a mai existat cineva ca Tiger”, a spus el.

„Am putea vorbi la nesfârșit despre cât de mare sportiv a fost, dar a fost mult mai mult de atât. Era un om complet, un tip pe care îl respectam și îl onorăm cu adevărat”.

Bech a fost membru al echipelor campioane Ivy League din 2016 și 2018.

Nikyra Cheyenne Dedeaux

Tânăra de 18 ani era aspirantă la o carieră în asistență medicală. Moartea ei a fost confirmată de mama sa, Melissa Dedeaux, pe rețelele sociale.

„Mi-am pierdut copilul, vă rog să vă rugați pentru mine și familia mea!!! Doamne, am nevoie de Tine acum!”, a implorat mama, alături de o fotografie a fiicei sale purtând o robă de absolvire roșie.

Melissa Dedeaux - care este și asistentă medicală - a declarat pentru publicația locală Nola că fiica ei urma să înceapă cursurile de formare în asistență medicală mai târziu în această lună.

Ea a adăugat că Nikyra ieșise pe ascuns cu o verișoară și o prietenă, care au supraviețuit.

Un prieten de școală al Nikyrei, Dante Reed, a declarat pentru New York Times că a primit un apel frenetic de la verișoara acesteia, spunând că au fugit când au auzit focuri de armă și că Nikyra era de negăsit.

Bunica ei, Jennifer Smith, a spus pentru ziar că „a adus numai bucurie în viețile noastre, în timpul scurt pe care l-am avut împreună. Sunt foarte mândră de toți nepoții mei, iar de ea în mod special”.

Reggie Hunter

Moartea managerului de magazin și tatălui a doi copii a fost confirmată de verișoara sa Shirell Robinson Jackson, pentru CBS News, partenerul BBC News din SUA.

Doamna Jackson l-a descris ca fiind „plin de viață” și a spus că bărbatul în vârstă de 37 de ani a trimis mesaje familiei la câteva minute după miezul nopții pentru a le ura un An Nou Fericit.

Era cu o altă verișoară care a fost rănită în atac.

Sora mai mică a lui Reggie Hunter, Courtney Hunter, a spus pentru NY Times că fratele său iubea să fie în preajma familiei și era competitiv când venea vorba de jocuri.

Kareem Badawi

Tatăl său, Belal Badawi, a confirmat „cu o mare tristețe și durere” moartea lui Kareem.

„Cerem lui Allah Atotputernicul să-l acopere cu mila Sa și să ne dea răbdare și putere să trecem peste aceasta”, a spus Badawi.

„Noi aparținem lui Allah, și la El ne vom întoarce,” a adăugat el, folosind o expresie frecvent recitată de musulmani la aflarea veștii despre moartea unui alt musulman.

Anul trecut, într-o postare pe Facebook, Belal Badawi l-a felicitat pe Kareem după ce a absolvit liceul.

Kareem era student la Universitatea din Alabama, al cărei președinte, Stuart R. Bell, a precizat: „Plâng alături de familia și prietenii lui Kareem pentru această pierdere devastatoare”.

În mesajul său de pe pagina de Facebook a facultății, Stuart R. Bell ia îndemnat pe oameni „să ia un moment pentru a se ruga pentru cei afectați de această tragedie”.

Hubert Gauthreaux

Moartea tânărului de 21 de ani a fost confirmată pe pagina de Facebook a fostului liceu la care acesta a studiat, Archbishop Shaw.

„Cerem întregii familii Archbishop Shaw să se roage pentru odihna sufletului lui Hubert, pentru familia și prietenii săi în această perioadă dificilă, precum și pentru toți cei afectați de această tragedie. Odihnă veșnică dă-i lui, Doamne, și fă să strălucească lumina cea veșnică asupra lui. Fie ca sufletele tuturor celor credincioși răposați, prin mila lui Dumnezeu, să se odihnească în pace”, arată postarea pe rețeaua de socializare.

Nicole Perez

Kimberly Usher Fall, prietena și șefa lui Nicole Perez de la magazinul de delicatese pe care îl administra, a descris-o ca fiind o persoană dedicată, inteligentă și cu „o inimă bună”, conform CBS.

„Era frumoasă și plină de viață”, a scris Kimberly Usher Fall, pe o pagină de strângere de fonduri online pe care a creat-o pentru Perez.

Tânăra de 27 de ani era, de asemenea, mama unui băiețel de patru ani.

Șefa lui Nicole Perez a adăugat că aceasta obișnuia să-l aducă pe fiul ei la locul de muncă, când acesta nu avea școală.

Ea îi învăța matematică și alfabetul în camera de depozitare a magazinului între sarcinile de lucru, a povestit Usher Fall pentru ziarul The Washington Post.

„Era cu adevărat o fată bună, chiar era”, a explicat Fall, adăugând că „abia începea să își pună lucrurile în ordine, iar acum nu mai e, pur și simplu nu mai e în viață”.

Matthew Tenedorio

Tehnicianul audio-vizual de 25 de ani avea „un spirit relaxat și un râs molipsitor” care aducea bucurie celor din jur, potrivit descrierii afișate pe o pagină de strângere de fonduri creată de familia lui Matthew Tenedorio în memoria sa.

Mama lui Matthew, Cathy Tenedorio, a declarat pentru postul american NBC News că și-a văzut fiul ultima oară în viață la ora 21:00, în Ajunul Anului Nou și a adăugat că își amintește că l-a îmbrățișat și l-a sărutat.

Anchetatorii care investighează atacul de la New Orleans din noaptea de Revelion au urmărit înregistrări video care arată trei bărbaţi şi o femeie care s-ar putea să fi fost implicaţi în amplasarea unor dispozitive explozive improvizate suspecte în Cartierul Francez, au declarat pentru CNN surse din cadrul forţelor de ordine. Între timp, bilanțul victimelor a crescut la 15 morți. Președintele Joe Biden a declarat că autoritățile investighează dacă atacul din New Orleans are legătură cu explozia unei camionete Tesla în Las Vegas.

Editor : Ana Petrescu