Un texan și-a schimbat numele în „Literalmente Oricine Altcineva” și va candida împotriva lui Biden și Trump la prezidențiale

Un bărbat din Texas și-a schimbat juridic numele în „Literally Anybody Else” (n. red - „Literalmente Oricine Altcineva”) și va candida ca independent la alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie, o formă de protest față de cei doi candidați ai partidelor democratic și republican - Biden și Trump - ambii fiind cei mai nepopulari politicieni americani la acest moment.

Profesorul texan, în vârstă de 35 de ani şi fost militar, care şi-a schimbat pe cale juridică numele în „Literally Anybody Else”, încearcă să strângă semnăturile necesare pentru a se putea prezenta în alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care perspectiva unei a doua confruntări între Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, şi Donald Trump, 77 de ani, nu entuziasmează o bună parte a alegătorilor americani.

„Numele meu este Literally Anybody Else şi mă prezint la alegerile prezidenţiale din Statele Unite”, a declarat el recent într-un interviu pentru un post local de televiziune. „Nu este vorba propriu-zis de mine, ci mai degrabă de ideea de «Literalmente Oricine Altcineva»”, a explicat el.

Sistemul electoral din Statele Unite bazat pe principiu „câștigătorul ia totul” (First Past the Post - n. red.) a favorizat formarea unui sistem bipartid în care cele două partide - republican și democrat - sau consolidat ca principale formațiuni politice. Deși există și candidați independenți sau de la alte partide, republicanii și democrații au o influență atât de mare încât monopolul lor asupra politicii e aproape imposibil de eliminat.

„Putem găsi pe cineva mai bun din 300 milioane de americani”, consideră texanul, al cărui nume anterior a fost Dustin Ebey. „În realitate, ar trebui să existe o altă cale pentru persoanele ca mine, care s-au săturat de această permanentă trecere a puterii între două partide care nu este în beneficiul oamenilor”, a adăugat el.

„Oamenii votează pentru răul cel mai mic, nu pentru cineva în care cred sau pe care îl susţin. Ar trebui să aibă opţiunea de a vota pentru cineva care li se aseamănă şi care îi reprezintă”, a mai argumentat texanul.

Pentru a putea fi înscris pe un buletin de vot, candidatul, care îşi face deja campanie cu un tricou pe care scrie „Literally Anybody Else 2024”, are nevoie de cel puţin 113.000 de semnături de la simpatizanţi ce nu au votat în alegerile primare. Preşedintele în funcţie, Joe Biden, şi predecesorul său, Donald Trump, sunt la egalitate în sondaje, deși Trump pare că are un ușor avantaj în statele-cheie.

„Nu mă amăgesc. Va fi foarte dificil, dar nu imposibil. Am speranţa să avem Donald Trump, Joe Biden şi pe urmă Literally Anybody Else, imediat dedesubt”, a mai declarat potenţialul candidat alternativ. Alegătorii au, de asemenea, posibilitatea legală să scrie „Literally Anybody Else” direct pe buletinul de vot, acesta fiind considerat un vot legitim și numărat ca atare.

