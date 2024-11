Evoluțiile recente sugerează că majoritatea Flotei Rusiei din Marea Neagră a plecat din Novorossiisk, unde a fost concentrată timp de luni de zile. Această mișcare bruscă a stârnit speculații pe scară largă, deoarece autoritățile ruse nu au furnizat nicio explicație oficială.

Observatorii indică drept posibil catalizator recenta serie de lovituri ucrainene care utilizează armament avansat, inclusiv rachete de croazieră lansate din aer Storm Shadow și rachete balistice ghidate cu precizie ATACMS. Aceste arme au demonstrat capacitatea de a penetra apărarea rusă, reprezentând o amenințare semnificativă la adresa activelor navale de mare valoare.

Imaginile din satelit partajate de MT Anderson pe contul său X evidențiază amploarea ieșirii. Imaginile din satelitul Sentinel-2, datate 20 noiembrie, arată în mod clar o reducere a densității navelor la Novorossiisk, susținând afirmațiile conform cărora cea mai mare parte a flotei a ieșit în larg. Se speculează că mișcarea ar putea face parte din SNAPEX, un termen naval rusesc pentru un exercițiu de desfășurare rapidă, sau, alternativ, o dispersare preventivă ca răspuns la indicii credibile ale unui atac iminent cu rachete.

Indiferent dacă această mișcare face parte din manevrele de rutină sau este o reacție la loviturile de precizie ucrainene cu rază lungă de acțiune, ea subliniază vulnerabilitatea continuă a forțelor navale ruse din Marea Neagră. Plecarea flotei ridică semne de întrebare cu privire la intențiile sale operaționale și la calculele strategice mai ample ale Kremlinului în contextul în care acesta se confruntă cu capacitățile de atac din ce în ce mai sofisticate ale Ucrainei.

Unde a dispărut flota rusă?

Flota rusă din Marea Neagră are opțiuni limitate, dar strategice de redistribuire care i-ar permite să rămână implicată în războiul din Ucraina, minimizând în același timp riscul atacurilor cu rachete cu rază lungă de acțiune precum Storm Shadow și ATACMS.

O opțiune evidentă este mutarea mai aproape de coasta Crimeei, unde flota s-ar putea baza pe o apărare aeriană mai integrată, asigurată de sisteme terestre precum S-400 și Pantsir-S1. Aceste poziții ar asigura, de asemenea, proximitatea operațională față de centre logistice cheie precum Sevastopol, reducând, în același timp, într-o oarecare măsură, riscul atacurilor directe.

Alternativ, flota s-ar putea repoziționa în zone mai izolate din estul Mării Negre, în afara razei directe de acțiune a sistemelor de rachete terestre ale Ucrainei. Zonele din apropierea peninsulei Taman sau mai aproape de bazele din Novorossiisk oferă o siguranță relativă, deși o astfel de mișcare ar diminua semnificativ capacitatea flotei de a se angaja activ în operațiuni în jurul Ucrainei.

Ce nave are Flota rusă de la Marea Nagră

Rusia are o serie de nave de război moderne, echipate cu rachete de croazieră Kalibr, sisteme avansate de apărare aeriană și senzori sofisticați. Acestea au fost un element-cheie al operațiunilor navale ruse în regiune, participând adesea la exerciții și patrule de profil înalt.

Aceste fregate sunt completate de fregatele mai vechi, dar încă operaționale, din clasa Krivak, concepute în principal pentru lupta antisubmarin. Deși mai puțin avansate decât succesoarele lor din clasa Amiral Grigorovici, aceste nave rămân mijloace capabile să pună în aplicare strategia maritimă a Rusiei.

În plus, flota include o serie de corvete cu rachete mai mici, cum ar fi clasa Buyan-M, care sunt adaptate în mod unic pentru a opera în apele restrânse ale Mării Negre. Aceste corvete sunt înarmate cu aceleași rachete Kalibr ca și omologii lor mai mari, ceea ce le face disproporționat de puternice pentru dimensiunea lor.

Componenta amfibie a flotei este formată din nave de debarcare din clasa Ropucha și din navele mai vechi din clasa Alligator, care oferă capacități cruciale de transport maritim și de asalt amfibiu.

Capacitatea submarinelor este un alt element semnificativ al Flotei Mării Negre. Flota operează mai multe submarine diesel-electrice din clasa Kilo, adesea denumite „găuri negre” datorită caracteristicilor lor stealth. Aceste submarine sunt înarmate cu torpile și rachete Kalibr, ceea ce le conferă capacitatea de a lovi ținte pe uscat sau pe mare, rămânând greu de detectat.

