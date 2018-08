VIDEO. Imagini rare de deasupra „butoiului cu pulbere” al Asiei

CNN a primit acces la bordul unui avion de recunoaștere al Statelor Unite care zboară deasupra Mării Chinei de Sud, zona supranumită „butoiul cu pulbere al Asiei”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cadrele video suprind militarizarea accelerată a mai multor insule de către puterea de la Beijing.

În luna mai a acestui an, Beijingul a trimis bombardiere nucleare - într-o demonstrație de forță la adresa rivalilor regionali - deasupra Mării Chinei de Sud.

Forțele aeriene chineze au desfășurat pe cer bombardiere H-6K, cu capacitate nucleară, în cadrul unui exercițiu militar de amploare ce a avut drept scop sporirea vitezei de reacție în „pregătirea de luptă pentru Marea Chinei de Sud”.

Acesta a fost unul dintre exemplele recente de hardpower dintr-un lung șir de acțiuni care indică transformarea acestei zone maritime - prinsă în vechi litigii teritoriale - într-o fortăreață militară a Chinei, care și-a propus crearea, până în 2050, a unei armate de talie mondială.

Un think tank din Statele Unite a dat publicității în decembrie 2017 o serie de imagini din satelit care surprind, pe un segment de timp de mai multe luni, depozite de muniții proaspăt construite, stații radar și stocuri de combustibil în Marea Chinei de Sud.

Raportul elaborat de think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS) descrie această pepinieră de armament ca fiind începutul unei „crize cu încetinitorul” într-una dintre cele mai fierbinți dispute teritoriale de pe planetă.

Vorbim despre o infrastructură militară care se întinde pe 29 de hectare, inclusiv depozite de muniții, magistrale de senzori, sisteme radar și amplasamente pentru lansatoare de rachete.

Disputa din Marea Chinei de Sud are următorii protagoniști: China vs. Taiwan, care își dispută în întregime suprafața maritimă; Indonezia, China și Taiwan – dispută asupra apelor la nord-est de Insulele Natuna; Filipine, China și Taiwan – dispută asupra recifului Scarborough Shoal; Vietnam, China și Taiwan – dispută asupra Insulelor Spratly; China, Taiwan și Vietnam – dispută asupra Insulelor Paracel; Malaezia, Cambodgia, Thailanda și Vietnam – dispută asupra unor anumite arii din Golful Thailandei; Singapore și Malaezia – dispută asupra Strâmtorilor Johor și Singapore.

Etichete:

,

,

,

,

,