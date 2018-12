VIDEO PARODIE. Theresa May în rol de Gollum

Actorul Andy Serkis l-a readus la viaţă pe Gollum, un personaj celebru din trilogia cinematografică "Stăpânul inelelor", într-un videoclip în care starul englez care o parodiază pe Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii, şi planurile sale în privinţa Brexit-ului, informează Press Association, preluată de Agerpres.





Starul de cinema, devenit celebru pentru interpretarea mai multor personaje create pe computer cu ajutorul tehnicii motion-capture, poartă o haină albastră (culoarea Partidului Conservator) şi o perucă încărunţită în acest videoclip, intitulat "LEAKED: Footage From Inside No 10 Downing Street!".



"Preţios... acordul nostru, aşa este. Tratatul nostru", spune Andy Serkis cu o voce şuierată, imitându-l pe Gollum, în timp ce stă ghemuit pe o canapea într-o cameră întunecată din reşedinţa de la Downing Street Nr. 10 (reşedinţa premierilor britanici, n.r.), aplecat deasupra unei copii a Acordului de Retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe care parlamentarii britanici urmează să îl voteze marţi.



"Am preluat din nou controlul! Bani, graniţe, legi... paşapoarte albastre!", adăugă actorul britanic în aceeaşi parodie video.



Andy Serkis a câştigat mai multe premii pentru maniera în care l-a interpretat pe Gollum în trilogia "Stăpânul inelelor", o creatură cocoşată şi diformă, cu personalitate dublă şi obsedată de "preţiosul" său inel.



În clipul-parodie, starul englez interpretează o versiune a Theresei May care duce o luptă internă între dorinţa de a-şi vedea votat în Parlamentul britanic Acordul pentru Brexit şi dorinţa de a-i înfrunta cu curaj pe politicienii care o critică.



"Îi răneşte pe oameni, îi face mai săraci", pledează una dintre personalităţile ei.



"Dar eu l-am găsit (Acordul pentru Brexit, n.r.) şi l-am negociat. Îl vrem! Trebuie să îl implementăm!", şuieră cealaltă personalitate a sa.



Clipul, produs de o companie care a realizat în trecut filme pentru Partidul Laburist, se încheie cu îndemnul organizării unui aşa-zis vot popular în privinţa Brexit-ului.



Videoclipul a fost vizualizat deja de peste 1 milion de ori de când a fost publicat pe Facebook şi YouTube duminică după-amiază şi a fost distribuit pe reţelele de socializare de mai multe vedete britanice, precum Gary Lineker şi Stephen Fry.



Parlamentul britanic urmează să se pronunţe marţi asupra Acordului pentru Brexit negociat de Theresa May cu liderii UE, însă specialiştii în politică afirmă că votul va fi negativ şi va duce la respingerea acestei propuneri.

