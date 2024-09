Zelenski consideră „inacceptabil” planul de pace al lui Trump. „Nu știe cum să pună capăt războiului, chiar dacă are impresia că știe”

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interiu acordat publicației New Yorker, că este „inacceptabilă” o încheiere a războiulu ruso-ucrainean care să fie în detrimentul Ucrainei. Zelenski a spus că planul de pace prezentat de republicanul JD Vance, care face echipă cu Donald Trump și candidează la funcția de vicepreședinte, este „prea radical”.

Senatorul JD Vance a prezentat o posibilă abordare a viitoarei administrații Trump pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina. Vance a dezvăluit că gestionarea conflictului de către fostul președinte Donald Trump ar putea include stabilirea unei „zone demilitarizate” în teritoriul ucrainean ocupat în prezent de Rusia.

„Ideea că lumea ar trebui să pună capăt acestui război în detrimentul Ucrainei este inacceptabilă”, a spus Zelenski. „Nu consider acest concept al său drept un plan (de pace), în niciun sens”, a adăugat președintele ucrainean.

„Nu iau în serios ce spune Vance pentru că, dacă acesta ar fi planul, America s-ar îndrepta spre un conflict global care ar include Israelul, Libanul, Iranul, Taiwanul, China și multe alte țări africane. O astfel de abordare ar transmite un semnal care ar legitima regula: am venit, am cucerit, acum ce am cucerit e al meu” a spus Zelenski.

Totodată, conform The Guardian, Zelenski a spus că Donald Trump nu știe cum să pună capăt războiului din Ucraina, chiar dacă miliardarul american are impresia că știe.

Editor : M.L.