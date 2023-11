Fenomen periculos: Canabis tratat chimic. Fost consumator: „Am fumat 20 de ani. Ultima dată am intrat în comă 2 luni jumate”

Fenomenul consumului de droguri pare tot mai greu de combătut în România și pare că plantațiile de canabis sunt tot mai multe. Anchetele din ultimii ani și testele de laborator au demonstrat un fenomen îngrijorător - plantele sunt tratate cu substanțe chimice, cu efecte de creștere a gradului de dependență.

Studiile autorităților implicate în lupta antidrog arată că marijuana este cel mai consumat drog în rândul tinerilor. Nu e nici pe departe inofensiv, deoarece provoacă dependență, iar pacienții ajunși în clinicile de dezintoxicare spun că asta se întâmplă după doar o doză. Specialiștii spun că probele ridicate în ultimii ani, de la traficanți, demonstrează că plantele sunt tratate cu substanțe chimice.

Cătălin Țone, expert antidrog: Marijuana din ziua de azi este stropită, amestecată dacă vreți cu diferite substanțe chimice, aceste etnobotanice sau legale așa cum le numesc pe piață. Substanțe chimice care se dizolvă în substanțe lichide, în apă sau în anumiți solvenți, se stropește masa vegetală, inflorescența de cannabis, apoi se usucă și se fac jointuri, generând o dublă sau o triplă dependența și altfel, consumatorul este determinat sub o formă sau alta să revină la traficant.

Noul tip de marijuana generează psihoze, stări de rău și influențează dezvoltarea creierului, spun medicii.

Toate aceste stări au fost trăite și de Mihai pe propria piele. Prima țigară cu marijuana a fumat-o la 14 ani și a fost și momentul în care a pășit în lumea consumatorilor de droguri. După patru ani, a început să consume și droguri mai puternice.

Mihai Tiganetea, fost consumator de canabis: Pot să spun că mi-a plăcut atât de mult încât în prima zi am fumat, a doua zi am fumat, a treia zi am fumat și așa am fumat 20 de ani. Ultima dată când am intrat în comă 2 luni jumate la Floreasca am decis că trebuie să fac ceva cu adevărat.

Asta se întâmplă în cele mai multe cazuri, iar drumul consumatorilor duce direct pe patul de spital.

În ultimii trei ani, numărul consumatorilor a crescut constant, iar cele mai recente statistici arată că aproape 17 % dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani au consuma cel puțin un tip de drog in timpul vieții, 10% în ultimul an și 6,6% chiar în ultima lună.

Editor : A.P.