Fermierii amenință cu noi proteste dacă Guvernul nu ia măsuri pentru monitorizarea cerealelor care vin din Ucraina

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) acuză că tranzitul cerealelor din Ucraina nu este monitorizat corespunzător și amenință cu noi proteste dacă Guvernul nu va lua „măsuri concrete” în acest sens. În același timp, fermierii cer „demiterea de urgență a tuturor celor responsabili pentru această situație gravă, care se perpetuează de atâta timp”.

Într-un comunicat, asociația susține că tranzitul cerealelor din Ucraina nu este monitorizat în mod real, precizând că „în punctul cel mai nevralgic al accesului acestor cereale în România nu se cântăresc camioanele care intră în țară de aproape 2 ani”, lucru care „contribuie la atingerea apogeului stării de nervozitate pentru membrii noștri”.

„După ce, timp de aproape 2 ani, ni s-a transmis că se iau toate măsurile în România pentru că sistemul de monitorizare să functioneze, aflăm cu stupoare, în urma declarațiilor funcționarilor vamali, că la punctele de trecere dinspre Ucraina spre România, în special în punctul Vama Siret, aceste cântare nu există”, se arată în comunicat.

Fermierii amenință cu noi proteste dacă nu se iau măsuri urgente și cer demiterea celor responsabili de această situație.

„Dacă executivul nu va lua urgent măsuri concrete, fermierii vor reacționa ferm, pasivitatea decidenților fiind o dovadă că agricultorii sunt bătaia de joc a unor funcționari care nu au înțeles că tot ceea ce ne dorim este un sistem de monitorizare reală pentru produsele agricole care intră în țara noastră din Ucraina. Prin măsuri concrete înțelegem demiterea de urgență a tuturor celor responsabili pentru această situație gravă, care se perpetuează de atâta timp, cu știrea și implicarea mai multor instituții publice.

În mod cert, următoarea etapă va fi reluarea acțiunilor în stradă, în cazul în care măsuri urgente nu vor fi implementate la toate punctele de trecere vamală prin care intră produse agricole din Ucraina. Așa cum am demarat un protest în primăvara 2023, credem că nu va exista cale de întoarcere dacă soluțiile propuse de autorități nu sunt exemplare de data aceasta. O primă parte a soluției este demiterea tuturor celor implicați în procesul de intrare în România prin punctele vamale a produselor agricole cu origine ucraineană”, mai transmite FAPPR.

„Considerăm că situația agriculturii naționale este într-o nebuloasă care îi lovește pe fermieri - și nu pe politicieni - care, în ciuda promisiunilor făcute de la cel mai înalt nivel, nu au făcut decât să crească furia. Am atras în mod repetat atenția că exista lacune mari în sistemul de monitorizare (cântărire, control sanitar veterinar, etc), că importurile de cereale ucrainene au pătruns adânc în piata locala și au exportat efectele războiului, contribuind la erodarea afacerilor din agricultură. De fiecare dată am primit asigurări ferme că se lucrează pentru noi și pentru un sistem de monitorizare eficient. Mai mult, o asemenea dotare deficitară a vămilor românești nu face decât să argumenteze, în mod negativ, discuțiile privind o posibilă aderare a României la spațiul Schengen: nu putem pretinde că suntem pregătiți să fim parte a zonei Schengen în aceste condiții! ”, mai precizează asociația.

