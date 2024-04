Mircea Geoană a comentat, la Digi24, scenariul de coșmar publicat de Il Messaggero, în care lui Putin i-ar lua mai puțin de 24 de ore pentru a învinge România. Secretarul general adjunct al NATO spune că „dacă eram singuri, era un lucru extrem de periculos pentru România”. „Ideea că e nevoie de 24 de ore să vină aliații e desuetă. Noi lucrăm din ziua zero a unui început de agresiune împotriva României,” a precizat Mircea Geoană.

„Această zonă, Nămoloasa - Focșani, este un dat geografic al României dintodeauna, de când există România modernă, România lui Cuza și acum România actuală. Această zonă între curbura Carpaților și Dunăre reprezintă o zonă relativ îngustă, care întodeauna a fost considerată ca o zonă obligatoriu de apărat și mai vulnerabilă datorită geografiei. Este un lucru, un dat istoric și geografic. Nu-i nimica nou sub soare. Așa cum în zona baltică există o zonă mai îngustă care face ca Țările Baltice să fie relativ vulnerabile. Această analiză ar fi fost probabil de actualitate înainte ca noi să ne apucăm să ne pregătim pentru o eventualitate neplăcută și să luăm în serios faptul că trebuie să apărăm fiecare centimetru pătrat de teritoriu aliat. Noile planuri de apărare regionale, nu pot să intru în detaliu, sunt sensibile, vă dați seama, dar noi suntem acuma în planul regional sud, Marea Neagră, plus Mediterană și tot ce înseamnă puncte mai vulnerabile sunt tratate cu prioritate de către Alianța noastră împreună cu aliatul român, împreună cu aliatul bulgar. Sunt zone vulnerabile și în alte în alte puncte ale acestei frontiere și acestui flanc estic al NATO. De aceea, într-adevăr, este o zonă mai sensibilă și zona Deltei și zona Focșani, Nămoloasa este în mod tradițional. Dar asta ne face pe noi să luăm măsuri suplimentare aici. După aceste incidente repetate cu dronele care cad și pe la noi, s-a întâmplat și în Polonia să facă 39 de secunde, o tură destul de lungă, o rachetă rusească care ataca dinspre vest Ucraina, nu era pentru polonezi, era pentru ucrainieni. La noi au căzut câteva drone. Sunt lucruri care ne fac să fim mult mai vigilenți. Vreau să mulțumesc aliaților care, la solicitarea României, asigură astăzi în această zonă apărare antirachetă suplimentară, poliția aeriană suplimentară. Iar noi, când planificăm ceea ce avem de făcut, ne gândim să protejăm, evident. Iar ideea că ai nevoie de 24 de ore ca să-ți vină aliații este desuetă, nu mai este de actualitate. Noi, acuma, lucrăm din ziua zero a, Doamne ferește, unui început de agresiune împotriva României, să spunem, în cazul în speță, noi nu mai planificăm, vin întăriri aliate după nu știu cât timp, ci ne gândim și planificăm din ziua zero să fim acolo, să putem să apărăm într-adevăr fiecare centimetru pătrat de teren.

Este o chestiune de mobilizare și de resurse militare și de coerență în care România trebuie să-și facă datoria pentru că este aliatul în cauză, trebuie să fie cu ce a propus și ceea ce a oferit NATO. Apropo, România, ca și mulți alți aliați din Est, au pus la dispoziția NATO aproape întregul efectiv al Armatei Române. Un lucru extraordinar de pozitiv. Deci, noi putem să spunem că lucrăm cu aliatul român, inclusiv în această zonă, inclusiv în alte zone ale României, alte zone ale României, ne gândim la întreaga Românie. Poate să fie aici, poate să fie în altă parte, Doamne ferește! Și atunci avem o planificare militară cu aliații români, cu NATO și, în caz de Doamne ferește, Armata Română, în mare proporție, în proporție de peste 90%, trece sub comanda noastră, a NATO și ne apucăm să facem din momentul zero din T0 ceea ce avem de făcut. De aceea vreau să dau un semnal de încredere și de calm cu privire la aceste subiecte. Dacă ne-am fi gândit acum un an de zile, acest raport ar fi fost, fără îndoială mai aproape de realitate. Astăzi, când implementăm aceste noi planuri, această situație istorică de vulnerabilitate a României. Bunicii noștri care au luptat în al Doilea Război Mondial, țin minte că au luptat la Iași, au luptat aici, pe linia asta. Tot timpul am încercat să apărăm Bucureștiul și zona aceasta. Cred că în clipa de față suntem pe un drum bun. Încurajez aliații din România să-și facă datoria, să dea tot ce înseamnă din punct de vedere investiții în echipamentele armatei, tot ce înseamnă legislație care să ne permită să lucrăm.

Acest lucru sunt convins că ne va ține protejați și, de ziua NATO în România, pot să o spun cu multă, multă mândrie, că har Domnului că suntem în NATO, pentru că nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost să fim în afara NATO într-o situație atât de periculoasă ca cea pe care o vedem în toate vecinătățile noastre.

Cea mai buna apărare este descurajarea, așa cum am spus-o, nu vom ajunge acolo. De ce? Pentru că și Rusia își dă seama că se pune cu o forță militară colosală. Alianța aceasta a noastră are o forță economică de 25 de ori mai mare decât cea a Rusiei. Sunt 3,5 milioane de militari NATO.

Noi nu mai suntem singuri. Dacă eram singuri, Doamne ferește, era un lucru extrem de periculos pentru România. La acest apetit neo imperial al Rusiei era foarte periculos pentru noi dacă nu eram în NATO. Suntem în NATO și ne facem datoria față de toți aliații. Eu fac planul ca să mă protejez de orice atac împotriva alianței noastre, din orice direcție ar veni ea. Deci, încă o dată aveți încredere în această alianță. Suntem profesioniști în ceea ce facem și am toată încrederea că vom face împreună cu aliatul român, în speță, tot ceea ce este nevoie planificat. Planurile sunt aici, nu e nevoie decât să le ducem la execuție și să fim protejați împotriva oricărei agresiuni eventuale. Încă o dată, nu este un risc de agresiune la adresa României sau a NATO, nu este un scenariu activ, dar întotdeauna trebuie să te gândești la ceea ce este mai rău. Și meseria mea de lider politic și de lider al Alianței, mă gândesc întotdeauna că, Doamne ferește, poate vine și un scenariu mai puțin favorabil. Suntem pregătiți pentru orice eventualitate și apărăm România, indiferent de punctul în care, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva împotriva unui aliat. Articolul 5 funcționează, unul pentru toți, toți pentru unul,” a declarat Mircea Geoană.

Editor : A.P.