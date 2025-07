Ia tradițională, motiv de scandal la o primărie din Prahova. Un consilier care refuză să o poarte nu și-a primit indemnizația de 4 luni

Ia tradițională a împărțit comuna Dumbrava, din Prahova, în două. Consilierii locali, în frunte cu primarul, au votat purtarea obligatorie a iei în ședințe. Un ales, însă, deși a susținut hotărârea, acum e „Gică Contra” și refuză să o poarte. A fost penalizat, iar de 4 luni nu și-a mai primit indemnizația. Prefectul pare acum să fie între ciocan și nicovală: spune că înțelege promovarea portului național, dar îi sugerează primarului să retragă măsura, pentru că ar fi ilegală.

Așa încep ședințele consiliului local Dumbrava, cu imnul național pe fundal. Și, din octombrie, cu „dress code-ul” : ia tradițională românească. Ideea primarului a fost votată în unanimitate. Acum, însă, un consilier PSD, Viorel Trandafir, nu vrea să o poarte. Ba chiar spune că a votat proiectul din greșeală, fără să-l citească.

Consilier PSD, Viorel Trandafir: Sancțiunile sunt la art. 80, nimeni nu se uită în regulament până la articolul 80. Fiind la început ca și consilier local, am ridicat mâna pentru regulament. Dar când am văzut purtarea iei am zis că e un abuz. Și mie nu îmi plac ședințele cum se desfășoara. Începe cu imnul național, îl ține 10 minute, iar ședința ține 5 minute.

După ce portul popular a devenit o regulă în primărie, consilierii au votat și pedepse pentru cei care nu o respectă. Astfel că domnul Trandafir nu și-a mai primit, de 4 luni, indemnizația de aproximativ 700 de lei.

Marian Apostol, primar Dumbrava: Dacă un consilier local e neîndreptățit, să se adreseze instanței de contencios. Noi nu revenim asupra hotărârii pe care o considerăm legală. Pe lângă drepturi, consilierii au și obligații - să promoveze ia națională. Și nu văd ce e rău în acest lucru. Eu o port ori de câte ori soția mi-o dă să o îmbrac.

Primăria a cumpărat 26 de astfel de costume populare, fiecare în valoare de aproximativ 200 de lei, pentru cei care nu au o cămașă tradițională acasă.

Consilier PSD, Viorel Trandafir: Am fost împotrivă pentru achiziționarea acestor ii. Bani cu care puteai face altceva cu ei.

Plângerea a ajuns la prefectul județului Prahova. Acesta spune că hotărârea nu este legală, iar purtarea iei ar trebui să rămână opțională.

Daniel Nicodim, prefect Prahova: Noi vom acționa în consecință, apreciind spiritul patriotic al locuitorilor și primarului, dar judecând în limitele legii... vom sugera oficial primarului să revoce această hotărâre.

Consilierul sancționat așteaptă ca prefectura să ia măsuri.

