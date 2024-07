Jazz in the Park: profită de ultima săptămână de abonamente la preț redus!

Dacă ai loc în inima și mintea ta pentru noi descoperiri și experiențe, atunci ar trebui cu siguranță să cauți festivalul Jazz in the Park. Un eveniment plin de suflet care are loc în Cluj-Napoca și unde îți promitem că te vei simți ca și cum ai fi îmbrățișat de cel mai apropiat prieten al tău. A 12-a ediție va avea loc din 30 august până pe 1 septembrie.

Festivalul promovează spațiile publice valoroase, având loc în Parcul Etnografic "Romulus Vuia", cel mai vechi parc de acest fel din țară, fondat pe 1 iunie 1929. Dacă î trecut, aici se țineau tradiționalele "hore de duminică", unde clujenii se adunau să petreacă timp împreună; Pe durata celor 3 zile de festival, acest muzeu al satului prinde viață. Peste 20 de căsuțe și curți găzduiesc activități speciale, de la restaurante pop-up, la lecții de muzică, târguri de creatori și mici concerte pe scenele amenajate în șuri. Două scene mari se ascund printre casele tradiționale și găzduiesc trupe cu care poate nu vei mai avea ocazia să te întâlnești.

Jazz in the Park este diferit față de festivalul obișnuit de jazz. Are acest sentiment inclusiv, unde toată lumea este binevenită să experimenteze și să asculte muzica. Dacă ești nou în jazz, acest festival este cea mai lină tranziție pe care o poți găsi.

Din punct de vedere muzical, festivalul este unul eclectic și își propune să spună o poveste prin fiecare concert. Pasionații de jazz clasic se vor bucura de reprezentanți de renume mondial precum Avishai Cohen, Tigran Hamasyan sau Manu Katché, toboșarul lui Peter Gabriel. Festivalul prezintă și tinere talente promițătoare ale jazzului, cum ar fi basista Kinga Glyk, pianistul azer Isfar Sarabski, daoud, câștigătorii Concursului Jazz in the Park sau românii de la Krisper și Amphitrio.

Printre legendele prezente se numără trupa Cymande, considerați părinții hip-hop-ului și una dintre cele mai samplate trupe din istoria muzicii. Cymande au o poveste de viață incredibilă, demonstrând că muzica poate învinge orice obstacol, inclusiv discriminarea și rasismul. Concertul lor este primul din România și, cel mai probabil, unic.

De asemenea, senzaționalii Postmodern Jukebox vor fi prezenți, aniversând 10 ani de când au reinventat melodii celebre și stilul dansant al jazzului anilor '50.

Totodată, Jazz in the Park este unul din cele mai accesibile festivaluri de muzică din România. Până la data de 31 iulie, încă mai puteți cumpăra abonamentul de 3 zile la prețul de 399 lei, pentru ca apoi, începând cu data de 1 august, acesta vor costa 475 lei. Biletele de o zi se vor pune în vânzare în 26 iulie și vor începe de la 179 lei.

Așadar, dacă încă mai cauți un mod relaxant și special de a încheia vara, Jazz in the Park este alegerea perfectă!

Festivalul Jazz in the Park este susținut de Digi și BRD – Groupe Société Générale

Ne vedem la Cluj în 30 august - 1 Septembrie! Bilete și alte detalii pe www.jazzinthepark.ro