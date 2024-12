O „eroare” a UNEFS a lăsat fără bani zeci de studenți premiați la un concurs cu fonduri europene

Zeci de studenți sau absolvenți ai Universității Naționale de Educație Fizică și Sport (UNEFS) așteaptă, deja de peste un an, să fie plătiți pentru că au participat într-un proiect pe fonduri europene care trebuia să le crească apetitul pentru antreprenoriat. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, universitatea invocă o „eroare” și susține că le-a transmis studenților că au obținut „alte avantaje, înafară de cele financiare”, din participarea la proiect.

Între 2022 și 2023, Ștefania* a participat, în calitate de masterandă la UNEFS, la un proiect pe fonduri europene care urma în teorie să ajute studenții să își dezvolte capacitățile antreprenoriale și să creeze o legătură cu posibili angajatori din domeniu.

Ștefania* a mers zilnic, timp de două luni, la o clinică de înot pentru a învăța ce presupune o astfel de afacere.

„Eu am fost cu mașina personală, pe benzina mea. Am completat acolo și un caiet cu întrebări. În acel caiet ți se preda de la clinică tot ce ține de o afacere, cum își duc managementul și așa mai departe. La sfârșitul celor două luni, proiectul continua pentru că implica și consiliere vocațională. Aveai și ședințe cu profesorul coordonator”, susține Ștefania*, într-o declarație acordată Digi24.ro.

La finalul acestui proiect, studenții, organizați în mai multe grupe, au prezentat o idee de afacere și au primit premii (Mențiune, Premiul III, Premiul II și Premiul I) de la o comisie formată din profesori UNEFS. Rezultatele concursului la care a participat Ștefania* au fost anunțate pe 11 aprilie 2023.

Premiile, după cum au fost anunțate, includeau și bani - de la 2.600 de lei/student (pentru mențiune) la 6.000 de lei/student (pentru premiul I). Trei grupe au luat premii (I, II și III), iar alte 13 au luat mențiune.

Echipa Ștefaniei* a fost premiată cu mențiune, ceea ce presupune că ar trebui să primească 2.600 de lei.

A trecut un an și jumătate de când Ștefania* nu și-a primit banii pentru participarea în proiectul derulat de UNEFS. Între timp, ea a terminat cursurile facultății.

„Nu am înțeles de ce eu nu am mai primit. Mi s-a zis că o să primesc și eu 100%, m-au ținut așa. Am întrebat până la urmă ce se întâmplă. Toți am întrebat. Ni s-a zis că o să îi primim”, a subliniat fosta studentă pentru Digi24.ro.

În situația Ștefaniei* s-au regăsit și alți 60 de studenți, toți participanți în proiectul „Studenții de azi, profesioniștii de mâine” organizat de UNEFS. Cei 61 de studenți au în comun faptul că locuiesc în regiunea București-Ilfov.

*Numele fostei studente a fost înlocuit pentru a-i proteja identitatea.

„Eroarea” care a lăsat studenții fără bani

Încă din cererea de finanțare, depusă de UNEFS în anul 2019, reieșea că cei care pot participa în proiectul „Studenții de azi, profesioniștii de mâine” nu trebuie să aibă domiciliul în regiunea București-Ilfov. Reprezentanții facultății nu au ținut cont de acest lucru.

Studenții înscriși în proiect au semnat un „Contract de premiere” care conține datele lor personale (inclusiv adresa de domiciliu) și care menționează că banii vor fi plătiți în termen de 15 zile de la semnarea documentului.

Cel puțin într-un contract de premiere, consultat de Digi24.ro, e menționat că un student participant la proiect are domiciliul în regiunea București-Ilfov.

Ceilalți 60 de studenți cu domiciliul în București-Ilfov, înscriși în proiect, se află în aceeași situație. Cei care nu au domiciliu în această regiune au primit banii la finalul anului 2023.

„GSCS (n.r. Ghidul Solicitantului) aferent apelului „Stagii de practică pentru studenţi” stabilește clar că NU se finanțează grup țintă din regiunea București-Ilfov”, a subliniat și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene într-un răspuns acordat Digi24.ro.

Rectorul Marius Stoica nu a răspuns solicitării Digi24.ro pentru a lămuri situația acestui proiect derulat de universitate. Ne-a răspuns, însă, secretariatul universității.

Inițial, în octombrie, secretariatul UNEFS susține că a identificat „studenți neeligibili pentru finanțarea asigurată prin acest proiect” în faza „verificării finale”.

Ulterior, în luna decembrie, UNEFS a revenit și a dat vina pe experții din cadrul echipei de proiect care au „interpretat greșit o anumită prevedere a Ghidului (n.r. De Finanțare)”

Verificările finale, invocte de UNEFS, au fost făcute de o autoritate din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). MIPE a subliniat, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că selecția a fost realizată de UNEFS „fără a ține cont de criteriile de eligibilitate” și „în conformitate cu regulile proprii”.

„Această eroare de selecție a fost identificată după încheierea activităților, în faza verificării finale a proiectului”, mai arată UNEFS, în răspunsul acordat Digi24.ro.

Studenții au obținut „alte avantaje decât cele financiare”

Studenții susțin că, într-o discuție privată, rectorul UNEFS, Marius Stoica, le-a spus că facultatea nu le datorează nimic. Totodată, în cadrul acestor discuții, studenții susțin că reprezentanții universității au dat vina pe Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

UNEFS a recunoscut că „a purtat discuții, în repetate rânduri, cu reprezentanții studenților” și că le-a explicat „cum s-a produs această eroare”.

„În aceste discuții, le-au fost prezentate studenților și alte avantaje decât cele financiare, pe care le-au obținut ca urmare a participării la proiect și pe care le pot valorifica în contexte profesionale viitoare”, susține UNEFS.

Autoritatea care verifică gestionarea fondurilor europene a catalogat cheltuielile alocate celor 61 de studenți cu domiciliul în București-Ilfov drept „neeligibile”, ceea ce presupune că Universitatea nu îi mai putea plăti pe acești studenți din fonduri europene.

Numai că, din documentele oficiale, reiese că UNEFS s-a angajat oficial să „finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului”.

În apărarea studenților neplătiți a sărit și Liga Studenților și Absolvenților UNEFS care a anunțat, în februarie 2024, că va acoperi costurile pentru deschiderea unui proces colectiv împotriva Universității.

„Subliniem că este dreptul persoanelor vătămate de a utiliza căile de soluționare a litigiilor în funcție de relația contractuală pe care o au cu Universitatea Națională De Educație Fizică și Sport Din București”, mai arată și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.