Nati Meir, condamnat la 11 ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență, a fost adus în România, potrivit imaginilor transmise de Digi24 de pe Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni. Fostul parlamentar, extrădat din Grecia, a fost dat în urmărire internațională în urmă cu cinci ani.

Nati Meir, deputat în legislatura 2004-2008 din partea Partidului Democrat și Partidului România Mare, a fost prins la începutul lunii noiembrie în Rhodos, Grecia, iar pe 19 decembrie instanța elenă a decis definitiv extrădarea lui în România.

El are de ispășit o pedeapsă de 11 ani de închisoare pentru șapte infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită. În trecut, Meir a păcălit zeci de persoane că le va oferi locuri de muncă în Israel contracost sau că va reuși să le scape de arest. În anul 2016, Meir era eliberat condiționat după o altă detenție de patru ani.

Potrivit informațiilor Digi24, fostul parlamentar va fi transferat inițial la penitenciarul Rahova, unde va sta o perioadă în carantină, iar ulterior va fi transferat la penitenciarul Codlea, unde va sta pe toată perioada detenției.

Israelianul Nati Meir, acum în vârstă de 69 de ani, le-a spus judecătorilor din Grecia că ar fi agent al serviciilor secrete israeliene.

„De remarcat este că am fost agent Mossad care a fost trimis în România, unde am locuit 20 de ani, din 1996 până în 2016. Am putut fi ales deputat în Parlamentul României din partea Partidului România Mare (PRM) din 2004 până în 2008, în timp ce am fost şi candidat pentru funcţia de preşedinte al Parlamentului”, a spus el în faţa instanţei, conform YNet. „Dar la scurt timp, după ce a fost dezvăluit statutul meu (de agent Mossad), s-a declanşat împotriva mea un „război” nemilos, acuzându-mă de infracţiuni pe care nu le-am comis niciodată”, a adăugat el.

