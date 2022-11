Roberta Flack, interpreta hit-ului „Killing Me Softly”, a fost diagnosticată cu o boală incurabilă

Roberta Flack, interpreta celebrului hit „Killing Me Softly”, nu mai poate cânta după ce a fost diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), a anunțat stafful artistei, potrivit BBC.

Flack, în vârstă de 85 de ani, a câștigat patru premii Grammy și a primit 14 nominalizări.

Un documentar despre viața ei va avea premiera săptămâna viitoare la New York. De asemenea, ea are în plan să publice o carte pentru copii în ianuarie.

Pe lângă „Killing Me Softly”, care a fost ulterior preluat de muziciana Lauryn Hill, Flack este cunoscută pentru cântece precum „The First Time Ever I Saw Your Face”, care a lansat-o în celebritate după ce a fost folosită în filmul lui Clint Eastwood „Play Misty for Me”, și „Feel Like Makin' Love”.

Afecțiunea ei - scleroză laterală amiotrofică (SLA) - a făcut imposibil cântatul și a generat dificultăți în vorbire, a declarat managementul ei într-un comunicat, adăugând că ea "intenționează să rămână activă în activitățile sale muzicale și creative".

Nu se cunoaște niciun leac pentru SLA, care este cunoscută și sub numele de boala neuronilor motori, cauzată de moartea nervilor care transmit mesaje de la creier la mușchi.

Momentul lansării filmului și a cărții lui Flack, anul viitor, coincide cu cea de-a 50-a aniversare a celui de-al patrulea album al ei, Killing Me Softly With His Song, care a fost lansat în 1973.

Editor : I.C