Prețul mașinilor second hand din România a atins cel mai ridicat nivel din istorie. Care sunt cauzele scumpirilor

Prețul mașinilor second hand din România a atins cel mai ridicat nivel din istorie. Asta din cauza faptului că oamenii nu își permit să mai cumpere o mașină nouă atât de ușor și încă o mai păstrează pe cea veche.

Prețul mediu de achiziție al unei mașini la mâna a doua a ajuns la 12.800 de euro. Acesta este cu aproximativ 17% mai mare decât în 2022, potrivit unei analize realizată de platforma de intermedieri Instant.ro.

Creșterea prețului vine pe fondul numărului mai mic de mașini scos la vânzare și a inflației ridicate.

La asta se adaugă oferta mai redusă de mașini noi aflate pe stoc și care să poată fi ridicate imediat, dar și timpii de așteptare în creștere pentru livrarea vehiculelor noi. Asta face ca o parte a clienților care ar fi dorit o mașină nouă să se îndrepte spre piața second hand, ceea ce pune presiune pe prețuri.

Reprezentanții platformei Instant.ro spun însă că se așteaptă la corecții de preț în perioada următoare, pe măsură ce problemele care au provocat lipsa unor componente în ultimii doi ani se vor rezolva.

Situația este similară și pe marile piețe auto europene. Datele grupului Autovista, care analizează piața mașinilor cu o vechime de cel mult trei ani, arată că prețurile au crescut puternic în ultimul an. Avansul variază de la 9,6 la sută în Spania, la aproape 28 la sută în Italia. În Germania, cea mai mare piață auto din Europa, prețurile autoturismelor second hand sunt cu zece la sută mai mari decât în urmă cu un an.

Spre deosebire de Europa, autovehiculele la mâna a doua din Statele Unite se ieftinesc. Prețurile au scăzut cu zece la sută în ultimul an, potrivit CNBC. Experții spun că declinul a fost determinat de creșterea disponibilității mașinilor noi și a majorării dobânzilor.

Revenind la România, reprezentanții platformei Instant.ro arată că, spre deosebire de anii trecuți, a crescut interesul cumpărătorilor pentru motorizările pe benzină, în defavoarea celor diesel.

S-au schimbat și preferințele în ceea ce privește tipul de caroserie preferat. Tot mai mulți români care optează pentru achiziția unei mașini rulate se îndreaptă către SUV-uri, datorită spațiului de depozitare mai mare și a capacității de a rula pe teren accidentat.

Românii schimbă mașina cel mai frecvent în intervalul 150.000-200.000 de kilometri parcurși, potrivit analizei ce a luat în calcul 645.000 de autoturisme rulate, produse în intervalul 2010 – 2023 și listate cu intenție de vânzare în ultimii 5 ani.

În achiziția unui autoturism rulat, românii pun accent pe siguranța mașinii, pe tehnologie, fiabilitate și prestigiul mărcii. Iar în contextul prețurilor volatile la carburanți, consumul urban devine un factor tot mai important.

