VIDEO. Un elev a transformat o Dacia 1300 într-o mașină cu dotări de lux

Dacia 1300 cu dotări de limuzină. Cu această descriere încearcă un tânăr din Craiova să vândă o Dacie 1300 cu peste 6.000 de euro. Şi nu este o mașină oarecare: se deschide cu comandă vocală, are interior cu display şi buton de pornire în loc de cheie. A primit deja o ofertă din Germania, însă mai aşteaptă puţin, poate totuşi scoate un preţ mult mai bun decât cel pus la vânzare.

Comanda o dă prin telefon: „Dacie închide!”

Țâc! Și mașina e închisă.

Mihnea este elev în ultimul an la un liceu din Craiova şi este pasionat de automatică. A primit o Dacie 1300 de la bunicii săi, pe care a transformat-o într-un autoturism ce ar putea concura cu multe mașini moderne. Acum, numai forma exterioară mai amintește de vechiul autoturism românesc. Mașina se deschide cu comandă vocală, are display în interior şi buton de pornire în loc de cheie. Geamurile se ridică singure la închiderea ușilor, iar portbagajul se deschide prin telecomandă.

Admis la o facultate din Anglia grație unei Dacii 1300

„Am investit foarte mult pe confortul interior. Eu am mers cu ea zi de zi, când am luat permisul, pentru că a fost prima mea maşină. Am pus un interior de BMW. Nu s-a potrivit din prima şi am mai făcut nişte modificări”, explică Mihnea Dinică, proprietarul mașinii unicat.

Cu proiectul acestei maşini a luat proba eliminatorie la o facultate din Anglia unde va merge din toamnă. Acum maşina este la vânzare.

- Câți ani are mașina? întreabă un curios.

- 45. Uite cum arată la 45! spune un altul.

- Extraordinar! Lucru românesc. Nu i-am dat importanță. Asta a fost și mașina bogatului, și mașina săracului.

- Ați da 6.000 euro pe o astfel de mașină?

- Merită!

Mihnea a fost fost căutat și de pasionaţii de maşini din Germania, dar speră să obţină un preţ bun şi aici, în România.

Editare web: Luana Păvălucă