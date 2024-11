Polul nord magnetic se îndreaptă spre Rusia. Cum se mișcă „mingea mare, haotică și turbulentă” de fier topit din miezul Pământului

Oamenii de știință au detectat o activitate neașteptată în zona arctică superioară - Polul Nord magnetic se îndreaptă spre Rusia, într-un mod care nu a mai fost văzut până acum, potrivit The Independent.

Acele de busolă din emisfera nordică indică direcția Polului Nord magnetic, iar locația variază ca urmare a contururilor schimbătoare ale câmpurilor magnetice ale Pământului.

Aceasta diferă de Polul Nord geografic, cunoscut și ca nordul adevărat, care rămâne staționar la intersecția tuturor liniilor de longitudine.

Dr. William Brown, care creează modele al câmpului geomagnetic la British Geological Survey (BGS), a explicat: „Este o minge mare, haotică și turbulentă de fier topit care se învârte în mijlocul pământului și care generează magnetismul. Deci, deși putem monitoriza și vedea cum se schimbă, este destul de dificil să prezicem exact cum se va schimba”.

Polul magnetic s-a deplasat de-a lungul țărmului nordic al Canadei timp de secole, a spus Brown. În anii 1990, a intrat în derivă în Oceanul Arctic, iar după aceea, a accelerat și s-a îndreptat spre Siberia.

Din 1600 până în 1990, se estimează că s-a deplasat cu aproximativ 10-15 km pe an. La începutul anilor 2000, a accelerat până la aproximativ 55 km pe an, a declarat Dr. Brown pentru The Independent.

Datele provin de la World Magnetic Model, creat de British Geological Survey (BGS) în colaborare cu Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA. Modelul prognozează locația polului la un moment dat. Noul model urmează să fie lansat în decembrie.

În ultimii cinci ani, polul nord magnetic a încetinit semnificativ la aproximativ 25 km pe an.

Modelul ajută la ghidarea instrumentelor de busolă ale unui smartphone. De asemenea, contribuie la sistemele GPS și este utilizat de armată pentru navigarea submarinelor prin apele arctice.

Foto: Shutterstock

„Modelul magnetic mondial este încorporat în aproape orice piesă de tehnologie, de la smartphone-uri la mașini și avioane militare”, a declarat Dr. Brown pentru The Independent.

Mișcarea polului este cauzată de fluctuațiile imprevizibile ale fierului topit care formează cea mai mare parte a exteriorului care învelește miezul Pământului.

Acest metal lichid se mișcă ca urmare a degajării căldurii din miezul planetei, creând câmpul magnetic al Pământului. Câmpul și locația polului magnetic sunt influențate de variațiile mișcării în vârtej a acestui fier topit, care se află la aproximativ 3.000 de kilometri sub pământ.

Foto: Shutterstock

Predicția exactă a mișcărilor este imposibilă, dar BGS poate monitoriza câmpul magnetic al Pământului. Grupul utilizează o rețea de stații terestre și sateliți pentru a cartografia câmpul în diferite locații.

