STUDIU. De ce își fac unele femei selfie-uri sexy

Femeile îşi fac selfie-uri sexy pentru a concura cu alte femei sau pentru a urca pe scara socială în medii în care, din punct de vedere economic, nu au aceleaşi şanse cu bărbaţii, susţine o nouă cercetare efectuată de o universitate australiană, citată de DPA, transmite Agerpres.

Potrivit unui studiu publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, femeile îşi fac selfie-uri în ipostaze provocatoare în medii cu o mai mare inegalitate economică, mai degrabă decât în medii unde sunt oprimate pe bază de gen.



Pentru această cercetare, oamenii de ştiinţă au analizat 68.000 de autoportrete - sau selfie-uri -în ipostaze sexy, postate pe platformele de socializare Instagram şi Twitter în 113 ţări, ţinând totodată cont de locul în care au fost făcute acestea.



Cercetătorii au descoperit că prevalenţa selfie-urilor sexy este direct corelată cu inegalitatea veniturilor, pozele fiind mai provocatoare în mediile în care veniturile sunt inegale, iar oamenii mai preocupaţi de statutul social.



„Nu am descoperit nici o asociere cu opresiunea de gen", a precizat studiul.



„Totul este despre cum femeile concurează şi de ce concurează", a declarat autoarea principală a studiului, Khandis Blake, de la Universitatea din New South Wales.



Potrivit acesteia, femeile „sunt mai predispuse să investească timp şi efort postând selfie-uri sexy în locuri unde inegalitatea economică este în creştere şi nu în locuri unde bărbaţii au mai multă putere la nivel social şi unde inegalitatea de gen este puternică".

