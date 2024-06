Avertisment: Hackerii se folosesc de numele DIGI. Compania cere utilizatorilor să nu ofere datele bancare sau personale

Val de fraude cibernetice în România, în care sunt vizate companiile mari. Infractorii cibernetici se folosesc inclusiv de numele DIGI România pentru a fura banii și datele clienților. Compania trage un semnal de alarmă pentru utilizatori să nu ofere datele bancare sau personale.

Infractorii cibernetici trimit mesaje alarmiste în numele companiei DIGI: „Din păcate plata facturii dumneavoastră a fost anulată". Următorul îndemn e ca utilizatorii să trimită din nou banii accesând un buton prin care hackerii vor reuși să fure datele personale sau bancare ale clienților. În momentul în care datele sunt trimise, acestea ajung pe mâna infractorilor cibernetici.

Un prim indiciu că mesajul nu vine din partea companiei DIGI este numele site-ului. Acesta are ori litere în plus, ori nu are legătură cu numele companiei. Specialiștii transmit că informațiile cardului trebuie să se utilizeze doar în procesul de plată, nu și în cazul transferurilor de fonduri (încasari), proces unde sunt suficiente doar contul beneficiarului deschis la bancă (cont IBAN) și numele acestuia.

Mihai Ion Aurelian, analist de securitate cibernetică: De regulă, se transmit prin e-mail, dar există și alte tipuri de canale. De exemplu, situația furnizorilor de servicii, unde există o perioada fixă de facturare, de emitere a facturilor, de transmitere a acestora și, respectiv, de încasare, unde atacatorii încearcă să determine victima, sub pretextul unei plăți eșuate și rambursării unei sume de bani, să ofere datele bancare, astfel încât să evite o situație de blocare a serviciilor și efectuare a plății.

Cei care sunt victimele unor astfel de atacuri cibernetice sunt rugați să contacteze compania în numele căreia sunt trimise link-urile periculoase dar și autoritățile pentru ca hackerii să fie prinși.

