Guvernul SUA vrea să oblige Google să vândă browserul Chrome. Procesul istoric ar putea încheia monopolul deținut de gigantul tech

Guvernul SUA a propus în mod oficial miercuri o separare parțială a Google, îndemnând un judecător federal să forțeze vânzarea browserului web Chrome al companiei, după ce o hotărâre istorică din acest an a constatat că Google a încălcat legislația antitrust din SUA cu motorul său de căutare, notează CNN.

Cererea Departamentului de Justiție și a unui grup de state americane deschide calea către cele mai semnificative sancțiuni antitrust pentru un gigant tehnologic din ultima generație, vizând nu numai monopolul ilegal al Google în domeniul căutărilor, ci și ambițiile sale tot mai mari în domeniul inteligenței artificiale.

Dacă vor fi aprobate, sancțiunile ar putea revoluționa modul în care milioane de americani caută informații și ar putea perturba integrarea strânsă dintre multitudinea de produse și servicii-cheie ale Google. Google a anunțat că va face apel.

Cazul foarte mediatizat s-a concentrat asupra tacticilor care au făcut din Google motorul de căutare implicit în Chrome - precum și pe iPhone-uri, dispozitive Android și altele - dacă au fost anticoncurențiale, excluzând de pe piață motoarele de căutare mai mici.

În documentele depuse în instanță săptămâna aceasta, autoritățile antitrust au declarat că o separare a Chrome, care este utilizat pe miliarde de dispozitive din întreaga lume, ar putea contribui la prevenirea reapariției unui monopol ilegal.

„Condițiile de concurență nu sunt echitabile din cauza comportamentului Google, iar calitatea Google reflectă câștigurile ilicite ale unui avantaj obținut ilegal”, au scris avocații guvernamentali. „Soluția trebuie să elimine acest decalaj și să priveze Google de aceste avantaje”.

Aceștia au adăugat că instanța ar trebui să interzică acorduri precum contractele multianuale exclusive ale Google cu Apple, Samsung și alții, care au făcut din Google motorul de căutare implicit pe dispozitivele lor. Judecătorul Amit Mehta a declarat într-o hotărâre din august că astfel de acorduri au contribuit la consolidarea poziției dominante a Google, încălcând astfel legea federală.

De asemenea, Google ar trebui să fie obligat să distribuie rezultatele căutărilor sale din SUA către alte motoare de căutare rivale pentru următorul deceniu, au afirmat oficialii în cererea lor, o măsură care ar putea pune alte alternative de căutare pe picior de egalitate cu Google.

Avocații i-au cerut lui Mehta să impună o serie de alte restricții, unele menite să prevină posibile prejudicii în viitor. Una dintre aceste solicitări ar cere ca Google să ofere site-urilor opțiunea de a nu le fi colectate datele pentru instrumentele de inteligență artificială ale companiei.

Prezentând mărturie în acest caz anul trecut, directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a avertizat cu privire la un viitor de „coșmar” pentru inteligența artificială dacă Google ar fi autorizat să transforme miliardele de căutări pe care le procesează zilnic în date de antrenament pentru modelele sale de inteligență artificială. Microsoft s-a străduit să concureze cu Google folosind propriul său motor de căutare, Bing, și este un rival de frunte al Google în domeniul inteligenței artificiale datorită unui parteneriat exclusiv cu OpenAI, creatorul ChatGPT.

Într-o postare pe blog, președintele și directorul juridic al Google, Kent Walker, a calificat propunerea guvernului drept „extremă” și a declarat că aceasta ar submina securitatea și confidențialitatea americanilor, determinând Google să împărtășească datele utilizatorilor săi cu alții.

„Departamentul a ales să promoveze o agendă intervenționistă radicală care ar dăuna americanilor și leadership-ului tehnologic global al Americii”, a declarat Walker. "Propunerea extrem de largă a Departamentului depășește cu mult decizia Curții. Aceasta ar distruge o serie de produse Google - chiar și dincolo de căutare - pe care oamenii le iubesc și le consideră utile în viața de zi cu zi.”

Walker a adăugat că Google intenționează să își prezinte propria propunere instanței în decembrie, „iar anul viitor ne vom prezenta cazul mai amplu”.

Deținătoare de monopol

Introdus în 2020 sub prima administrație Trump și continuat sub președintele Joe Biden, cazul Google Search al Departamentului de Justiție a susținut că Google a folosit mai multe tactici interconectate și produse sub controlul său pentru a bloca concurenții în căutare, cum ar fi Bing și DuckDuckGo, lăsând consumatorii cu puține opțiuni și o piață mai puțin inovatoare pentru motoarele de căutare.

Pe parcursul unui proces de mai multe săptămâni - în mare parte cu mărturii sensibile, în spatele ușilor închise, ale directorilor de la Apple, Microsoft, Verizon și alții - Mehta a analizat dacă practicile Google au afectat concurența în căutare. În cele din urmă, el a stabilit că Google a încălcat secțiunea 2 din Sherman Act, una dintre cele mai importante legi anti-monopol din țară.

Memoriul Departamentului Justiției oferă o gamă largă de sancțiuni pe care Tribunalul Districtual al SUA din Districtul Columbia le-ar putea impune ca răspuns la hotărârea lui Mehta. Dosarul dă startul unui proces de mai multe luni, care se preconizează că va culmina cu o audiere în aprilie, o decizie finală fiind așteptată ulterior în 2025.

Solicitările Departamentului promit să zguduie o parte fundamentală a internetului și cea mai veche și mai cunoscută afacere a Google.

Pe lângă cesionarea Chrome, DOJ și oficialii de stat au solicitat, de asemenea, în această săptămână ca Google Search să fie separat de sistemul de operare mobil Android al Google și de magazinul de aplicații Google Play, deși nu neapărat sub forma unei despărțiri sau a unei divizări.

Soluțiile propuse de Google încearcă să rezolve cel mai mare proces antitrust care a afectat industria tehnologică de la urmărirea penală a Microsoft de către guvernul SUA în anii '90 - un caz istoric considerat în general ca deschizând calea pentru ascensiunea Google.

La acea vreme, oficialii antitrust americani au acuzat Microsoft că a inclus în mod ilegal browserul Internet Explorer în sistemul de operare Windows, o măsură care ar fi afectat concurența prin împiedicarea motoarelor de căutare rivale, precum Netscape Navigator, să câștige teren în rândul utilizatorilor.

O înțelegere cu DOJ în acest caz, anunțată în 2001, a impus Microsoft să împărtășească interfețele sale de programare cu alți dezvoltatori de software, deschizând efectiv platforma sa și oferind altor producători de browsere posibilitatea de a avea succes.

Paralele clare

Cazul Microsoft a fost creditat ca deschizând calea pentru motoarele Mozilla Firefox și Google Chrome, care au permis în cele din urmă Google să își promoveze motorul de căutare la miliarde de utilizatori de internet.

Paralelele Microsoft în cazul Google sunt clare, a scris Mehta în opinia sa din august.

„Rezultatul final aici nu este diferit de concluzia instanței Microsoft în ceea ce privește piața browserelor”, a declarat Mehta. „La fel cum acordurile din acel caz «au contribuit la menținerea utilizării Navigator sub nivelul critic necesar pentru ca Navigator sau orice alt rival să reprezinte o amenințare reală la adresa monopolului Microsoft», acordurile de distribuție ale Google au limitat volumele de interogări ale rivalilor săi, inoculând astfel Google împotriva oricărei amenințări concurențiale reale.”

Decizia lui Mehta a venit la doar câteva luni după ce un juriu federal din California a decis că termenii magazinului de aplicații Google au încălcat legislația antitrust din SUA și că Google a condus un monopol ilegal în distribuția aplicațiilor Android. Luna trecută, judecătorul care a supravegheat acest caz a impus o interdicție de trei ani ca Google să nu aplice o serie de practici, cum ar fi condiții care obligă dezvoltatorii de aplicații să utilizeze sistemul de plată al Google pentru facturarea în aplicație. Google a făcut apel la verdictul juriului, precum și la ordinul judecătoresc.

În timp ce Google se luptă cu Departamentul de Justiție pentru soluții în cazul căutărilor, compania este implicată într-o altă bătălie antitrust chiar peste râul Potomac, în Alexandria, statul Virginia.

Acolo, Departamentul de Justiție anchetează Google într-o altă instanță federală, în legătură cu acuzațiile conform cărora gigantul tehnologic a monopolizat în mod ilegal piața tehnologiei de publicitate digitală - ecosistemul complex de activități care determină ce anunțuri apar pe nenumărate site-uri de pe internet.

Acel caz, intentat în 2023, a fost judecat în toamna acestui an, iar pledoariile finale sunt așteptate luni.

